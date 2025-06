Fluminense é o clube brasileiro com maior engajamento no exterior durante o Mundial

Por Bruno Loreto

Olho na decisão

O Fluminense está na expectativa pela disputa das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025. Na próxima segunda-feira (30), o Tricolor enfrenta a Inter de Milão, a partir das 16h (horário de Brasília), em Charlotte.

Destaque no exterior

Durante o torneio, o Fluminense tem exposto sua marca para o mundo inteiro e recebido muita atenção. De acordo com a empresa Hypersite, o Tricolor é o clube do país com maior percentual de engajamento no exterior.

À frente dos rivais Flamengo e Botafogo, e também do Palmeiras, o Fluminense é o 15º no raking. O time tem um percentual maior, também, do que times europeus, como PSG, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa.

Onde assistir os jogos do Mundial?

O Fluminense terá transmissão gratuita de todos seus jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A DAZN anunciou que transmitirá todos os jogos da Copa do Mundo de Clubes de maneira gratuita. Para acompanhar a todos os jogos do Fluzão e a competição inteira, basta acessar este link e se cadastrar de maneira totalmente grátis.