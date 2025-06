Messi diz que Palmeiras lhe deixou ‘sensação amarga’ no Mundial e não lamenta goleada do PSG: ‘Foi o que a gente esperava’

Em entrevista após a eliminação no Mundial de Clubes para o PSG, o atacante Lionel Messi, do Inter Miami, se disse feliz com a participação de seu time no torneio da Fifa, mesmo com a duríssima derrota por 4 a 0 sofrida neste domingo (29).

O astro admitiu a superioridade do Paris em campo e assegurou que não teve qualquer sensação ruim após a partida.

Messi ainda relembrou o recente empate por 2 a 2 com o Palmeiras, pela 3ª rodada da fase de grupos, e salientou que esse jogo, sim, deixou uma “sensação amarga”, já que o Miami abriu 2 a 0 e tomou dois gols nos minutos finais.

“O PSG é uma grandíssima equipe. São os campeões da última Champions League, e a verdade é que estão jogando muito bem. A partida foi o que a gente esperava. Tratamos de fazer o melhor possível. Creio que deixamos uma boa imagem de nível no Mundial de Clubes, competimos bem. Agora já foi, e temos que pensar no que vem em frente para nós”, disse o camisa 10, à DirectTV Sports.

“(Depois do jogo com o PSG) Não ficou essa sensação que tivemos com o Palmeiras, quando estávamos ganhando por 2 a 0 e terminando empatando. Foi esse resultado que nos fez cruzar com o Paris e tornou as coisas muito mais complicadas”, seguiu.

“Mas não tenho nada que lamentar. Só ressaltar que é uma situação que poderia ter sido diferente para nós, porque a gente estava ganhando de 2 a 0 e eles empataram quando faltavam só 10 minutos, por isso ficou uma sensação amarga”, lamentou.

De acordo com Messi, as pessoas sequer esperavam que o Inter Miami fosse às oitavas, e só o fato de ter conquistado a classificação aos mata-matas já foi um feito para o jovem clube da Flórida.

“Nossa ideia era competir aqui, de estar à altura do que significa esse torneio. Não sei se as pessoas esperavam que a gente fizesse isso, muito menos pela forma como nos classificamos e pelo grupo que tivemos que enfrentar na primeira fase”, argumentou.

“Demos nosso máximo, e isso tem que servir para nós para a gente se preparar para o que é verdadeiramente importante, que é o que vem pela frente. Estou muito feliz de poder disputar esse Mundial de Clubes e de poder, mesmo a gente estando em uma outra liga e em outro nível”, acrescentou.

“Hoje, jogamos contra uma equipe que vem de ganhar uma final de Champions por 5 a 0 em cima da Inter de Milão. O PSG hoje é a melhor equipe do mundo, sem dúvida alguma. É normal que aconteça o que aconteceu hoje”, finalizou.

Com a derrota por 4 a 0 para o PSG, o Inter Miami se despede do Mundial nas oitavas e agora volta a focar suas atenções na temporada da MLS.

O time da Flórida volta a jogar pela competição no próximo sábado (5), contra o CF Montréal.

Já o Palmeiras, que também estava no grupo A, se classificou às quartas após derrotar o Botafogo, no último sábado (28), e agora enfrentará o Chelsea.

Onde assistir ao Mundial de Clubes?

O Mundial de Clubes terá transmissão ao vivo pela CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+

Mundial EFE/EPA/ERIK S. LESSER