Fred Durst, do Limp Bizkit, lamenta a morte do baixista e companheiro de banda Sam Rivers: ‘Inestimável’

O vocalista do Limp Bizkit, Fred Durst, lamentou neste domingo (19) a morte do companheiro de banda, o baixista Sam Rivers. “O que ele deixou pra gente é inestimável”, disse o músico em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

O músico, que também foi um dos fundadores do grupo de nu metal, tinha 48 anos. A causa da morte, comunicada pela banda neste sábado (18), não foi divulgada.

Durst chamou o colega de “lenda” e “talentoso”, e disse que derramou “litros de lágrimas” desde que a notícia foi confirmada.

“A gente estava tendo um momento incrível e tudo estava indo tão, tão bem. O Sam estava muito feliz com isso. Tocamos em estádios juntos, viajamos o mundo juntos, compartilhamos tantos momentos juntos”, afirmou o artista.

Durst relembrou o início da banda e afirmou que Rivers foi o primeiro a embarcar no projeto da banda. Eles se conheceram em um bar em Jacksonville Beach, na Flórida, e depois alcançaram o estrelato.

Ele conta que viu Rivers se apresentando com a sua banda na época. “Eu pensei: ‘Meu Deus, esse cara é incrível’. (…) Eu vi o Sam tocar e fiquei impressionado. Eu não conseguia ouvir nada além do Sam, tudo desaparecia, só ficava o dom dele.”

“Eu e o Sam compartilhávamos uma afinidade, um amor por grunge. Estávamos totalmente na mesma página”.

“Ele tinha essa habilidade de tirar uma tristeza bonita do baixo que eu nunca tinha ouvido. O jeito dele… era tão talentoso, não consigo explicar”, continuou.

“Ele realmente teve um impacto no mundo, e sua música e seu dom são algo que vão continuar dando frutos”, afirmou ainda o vocalista. “Eu amo tanto esse cara.”

Rivers enfrentava há anos complicações de saúde decorrentes de uma doença hepática provocada pelo consumo excessivo de álcool. O quadro o levou a um transplante de fígado e a um afastamento temporário do grupo entre 2015 e 2018.

O Limp Bizkit foi criado em 1994. Foi Rivers quem apresentou Durst ao baterista John Otto, seu primo, ajudando a consolidar a formação que definiria o som do grupo. Pouco depois, o guitarrista Wes Borland e o DJ Lethal completariam a banda.

Com apenas 19 anos, Rivers participou do lançamento do disco de estreia “Three Dollar Bill, Y’all”, que projetou o Limp Bizkit ao sucesso internacional.

Limp Bizkit no Brasil

O Limp Bizkit tem uma turnê programada pela América Central e do Sul, com início na Cidade do México no fim de novembro.

O grupo anunciou um show em São Paulo, no Allianz Parque, em dezembro. Até o momento, o show está mantido.

Esta será a quinta passagem do grupo pelo país, que já se apresentou por aqui em 2010, 2013, 2016 e mais recentemente no Lollapalooza 2024.

O evento contará com atrações internacionais de peso, como Yungblud, 311, Ecca Vandal, Slay Squad e Riff Raff, em uma noite voltada aos fãs de rock, rap e nu metal.

