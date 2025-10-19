Roubo no Louvre gera comparações com ‘Lupin’, e ator Omar Sy vira alvo de memes: ‘Onde você estava neste domingo?’

Ladrões entraram no famoso museu francês neste domingo (19) e levaram oito peças da coleção de joias e pedras preciosas. O crime real em Paris virou piada entre fãs da série da Netflix.

Por Redação g1

O roubo no Museu do Louvre, em Paris, neste domingo (19) gerou comparações imediatas com a série “Lupin”, que conta a história de um famoso ladrão francês. Fãs da produção inundaram de comentários as redes sociais do ator Omar Sy, protagonista da trama, e fizeram piadas relacionando o crime ao enredo da ficção.

“Bonjour monsieur. Este é o comandante Pons do PJ de Lille. Onde você estava na manhã deste domingo, 19 de outubro?”, diz um dos comentários.

“Então, como é que você conseguiu roubar o Louvre?”, brincou outro usuário.

Na série, o personagem de Sy realiza um roubo no museu. Lançada em 2021, a produção da Netflix foi o primeiro grande sucesso francês da plataforma. A trama se baseia no personagem Arsène Lupin, criado em 1905 pelo escritor Maurice Leblanc.

Em “Lupin”, Sy interpreta Assane Diop, um fã que usa o personagem de Lupin, extraído dos romances, em sua busca por vingança para o pai, acusado falsamente de roubo.

Omar Sy, de 47 anos, ficou famoso com “Os Intocáveis”, antes de aparecer nos sucessos de Hollywood “X-Men: Dias de um Futuro Esquecido” e “Jurassic World”.

Em um roubo sem precedentes e que chocou a França, criminosos invadiram neste domingo o museu do Louvre, em Paris, o mais visitado do mundo, e roubaram oito peças da coleção de joias e pedras preciosas que fica na Galeria de Apolo, segundo autoridades francesas.

A ação durou apenas quatro minutos e envolveu pelo menos quatro suspeitos, que fugiram em duas scooters. Ninguém foi preso.

O roubo ocorreu por volta de 9h em Paris, quando os primeiros visitantes entravam no museu, um dos mais famosos do mundo e onde fica a obra ‘Mona Lisa’, de Leonardo Da Vinci.