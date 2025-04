Gabriel Araújo conquista sua quinta medalha em último dia da etapa de Estados Unidos da World Series de natação paralímpica

O nadador campeão paralímpico Gabriel Araújo, da classe S2 (comprometimento físico-motor), conquistou sua quinta medalha de ouro na etapa do World Series da modalidade em Indianápolis, nos Estados Unidos, na noite do sábado, 26, último dia da competição. Ele conquistou a medalha de prata nos 50m livre S1-S13.

Com isso, a Seleção Brasileira de natação encerrou a sua participação na etapa norte-americana da competição com 10 pódios, sendo quatro ouros, cinco pratas e um bronze.

A competição é um circuito internacional da modalidade organizado pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC). As provas no World Series são multiclasses, ou seja, nadadores com diferentes tipos de deficiência nadam na mesma série, sendo que as classificações às finais e as medalhas serão definidas por meio do Índice Técnico da Competição (ITC).

No sábado, o nadador, que tem focomelia, doença congênita que impede a formação normal de braços e pernas, ficou na segunda colocação dos 50m livre com o tempo de 56s14 e 966 pontos. O vencedor da disputa foi o italiano Simone Barlaam, da classe S9 (comprometimento físico-motor), com 24s99 e 1.013 pontos. O australiano Callum Simpson (S8) completou o pódio, com 27s13 e 953 pontos.

Na competição, Gabrielzinho foi vitorioso nas provas dos 100m livre, 150m medley e 50m borboleta, além de ter sido prata nos 50m e 200m livre.

Postado porRegys Silva

Foto: Marcello Zambrana/CPB