Por que Cruzeiro x Vasco não será no Mineirão

Equipes se enfrentam pelo Brasileirão neste domingo (27) no Parque do Sabiá

Ana Cristina Schwambachda CNN

Cruzeiro e Vasco se enfrentam neste domingo (27), às 18h30 (horário de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a Raposa sendo mandante da partida, esta não será no Mineirão.

O estádio não pode receber o jogo devido ao show do cantor Gusttavo Lima no sábado à noite. Mesmo sendo um dia antes, não haveria tempo hábil para desmontar a estrutura do show, que é grande.

Dessa forma, a partida será no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia.

Cruzeiro e Vasco chegam para o jogo após resultados abaixo do esperado pela Sul-Americana. O Vasco empatou, em casa, com o Lanús. As equipes não saíram do 0 a 0. Já a Raposa perdeu para o Palestino por 2 a 1, no Chile, chegou a terceira derrota e segue sem pontuar na competição.

No Brasileirão, as duas equipes somam sete pontos na competição até aqui, com duas vitórias e um empate em cinco jogos disputados.

Reprodução/@Atletico