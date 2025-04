Tuna vence o Trem-AP por 4 a 2 em jogo emocionante pelo Brasileiro, no Souza

A Tuna Luso-Brasileira não sentiu nenhum pingo de dó do Trem, do Estado do Amapá, na tarde deste domingo, 27, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém, onde conquistou importantes três pontos na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Série D. Agora, a Cruz de Malta soma seis pontos e se mantém 100% invicta na competição. São cem por cento de aproveitamento até este momento.

A vitória se tornou mais importante ainda, haja vista que a Águia Guerreira venceu de virada jogando dentro de casa. Os objetivos da equipe são conquistar o título e também o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, intentos estes que se mantém acesos em função dos resultados alcançados até agora.

A Tuna está no Grupo A da Quartona.

O jogador Jayme foi o grande destaque da Tuna na tarde chuvosa de hoje, tendo em vista que foi o autor de dois gols, na etapa complementar. O Trem estava na frente, mas a Cruz de Malta voltou do intervalo para reverter a situação e o fez com competência e virou o jogo.

Lucas Paranhos e Alex Silva também ajudaram no placar final que deu três pontos à Águia Guerreira. Resultado final: 4 a 2.

Da Redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Luany Challiê/TLB