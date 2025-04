Goku nunca o tinha visto pessoalmente, mas lhe confiou o destino do universo em uma das sagas mais intensas de Dragon Ball Super

A transição de antigo inimigo mortal para aliado insubstituível é uma história clássica de Dragon Ball.

Ao longo das quatro décadas de Dragon Ball, o elenco de personagens cresceu tanto que é difícil acompanhar todos eles. E também parece que, em cada saga, Akira Toriyama decidiu recorrer a um clichê clássico do qual nunca nos cansamos: o vilão redimido que se torna parte do grupo (e se mostra essencial).

Nunca há muitos aliados

E a verdade é que Goku é um especialista em ganhar aliados, mesmo que nem sempre os encontre pessoalmente. Esse é o caso do Androide 17, que originalmente era um dos principais antagonistas de Dragon Ball Z junto com sua irmã gêmea, Androide 18, mas depois ambos passaram para o “lado dos mocinhos”.

Em Dragon Ball Super, o Androide 17 vive uma vida bem tranquila como guarda florestal, mas quando se trata de se apresentar para o Torneio do Poder, ele não pensa duas vezes antes de lutar. E ele ainda é coroado vencedor e salva o Universo 7 da destruição.

Embora seja preciso dizer que sua participação é bastante curiosa, principalmente porque Goku nunca o conheceu pessoalmente até Dragon Ball Super. Ao longo da série, os dois personagens nunca se viram cara a cara, e quando Goku tenta encontrá-lo no volume 6 do mangá, ele tem um pouco de dificuldade porque não sabe realmente como o 17 é.

Ainda assim, parece que a fama do androide o precede, e Goku não hesita em confiar a ele o destino do Universo 7 no Torneio do Poder. E quando Goku e Freeza unem forças para eliminar Jiren, Androide 17 é proclamado o vencedor como o último lutador de pé e o desejo de Super Shenlong depende dele.

Embora tecnicamente Goku tenha visto o Androide 17 no anime em um sonho, isso é apenas uma coisa da série de TV e não faz parte do cânone oficial de Akira Toriyama. Então, até se conhecerem em Dragon Ball Super, os dois personagens nunca tinham se visto de fato.

