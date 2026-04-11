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Governadora Hana Ghassan visita Hospital Materno-Infantil de Marabá e acompanha atendimentos

A governadora do Pará, Hana Ghassan, visitou, ontem, sexta-feira, 10, o novo Hospital Regional Materno-Infantil de Marabá “Dr. Nagib Mutran”, e acompanhou de perto os atendimentos que estão sendo realizados nessa fase inicial, após a entrega da primeira etapa da unidade, ocorrida no último dia 31 de março. O hospital já realizou 701 consultas e exames, ampliando o acesso materno e infantil nas regiões de Carajás e Lago de Tucuruí.  

A governadora Hana Ghassan disse estar honrada de, em sua primeira semana como governadora, estar visitando Marabá, realizando entregas para a comunidade e acompanhando de perto o atendimento no Materno-Infantil, entregue há poucos dias para a população da região. 

“É importante a gente, além de entregar um grande hospital como esse, um materno-infantil tão esperado pela população de Marabá e de toda a região, acompanhar como está o funcionamento. Eu estou aqui justamente para conversar com os pacientes, com a população que está sendo atendida para saber como foi a qualidade do atendimento e acompanhar de perto com os nossos servidores. Já temos até hoje, 701 mulheres que foram atendidas aqui no hospital materno-infantil, e agora vamos acelerar para que 100% dos serviços estejam já concluídos”, disse a governadora Hana Ghassan. 

A nova unidade hospitalar iniciou o funcionamento nesta primeira etapa com consultas em ginecologia, obstetrícia e urologia, consultas pediátricas; além do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), com exames laboratoriais, imagem e métodos gráficos. 

Entre as pacientes atendidas está a filha de Eloise de Moura, moradora de Marabá. A mãe levou a filha para uma consulta de retorno pós-cirúrgica e elogiou o hospital e o atendimento. “Foi super rápido o retorno da minha filha. Atendimento de qualidade, e o prédio é lindo. Gostei muito daqui. A gente ainda tinha algumas dúvidas e, na consulta, elas foram esclarecidas. Eu indico esse hospital, eu até tirei foto, porque está muito bonito”, contou. 

Segundo o secretário de Estado de Saúde Pública, Ualame Machado, o Hospital Regional Materno-Infantil de Marabá, entregue pelo governo do Estado, fortalece a assistência à saúde das mulheres e crianças na região Sudeste do Pará.

“A nova unidade hospitalar chegou para ser referência em assistência a gestantes e bebês de todos os municípios das regiões de Carajás e também do Lago de Tucuruí, contando com UTIs adulto, pediátrica e neonatal, e toda a assistência necessária. Iniciamos a primeira etapa dos atendimentos com consultas e exames e iremos avançando na implementação de outros serviços, até que os atendimentos estejam em pleno funcionamento e com toda a estrutura à disposição da população”, afirmou o titular da Sespa. 

Maria Auricélia Teixeira, de 36 anos, que foi de Itupiranga até Marabá para uma consulta com ginecologista, elogiou a estrutura da nova unidade hospitalar. “Achei ótimo, tudo bonito, até tirei foto já. E o atendimento da médica foi excelente”, comentou. 

A usuária tinha feito dois procedimentos cirúrgicos no Hospital Regional de Marabá e agora está fazendo o acompanhamento no Regional Materno-Infantil. “Graças a Deus, não deu nada de grave mesmo, está tudo certo. E o governo do Estado está ajudando bastante a saúde da população, principalmente nós, que somos de baixa renda e usamos o SUS [Sistema Único de Saúde]. Tem a Policlínica, o Regional e agora o Materno-Infantil, aqui é um dos melhores lugares pra gente se consultar”, comemorou a usuária.

O acesso aos serviços ocorre por meio de regulação estadual, que está direcionando pacientes já cadastrados no sistema, os quais estavam sendo atendidos em outras unidades hospitalares, e que agora contam com os serviços de consultas e exames do novo materno-infantil.

Próxima etapa é a ampliação dos serviços 

Contando com doze mil metros quadrados de área construída, o Regional Materno-Infantil, após ser entregue integralmente, contará com 135 leitos, incluindo enfermarias, UTIs adulto, neonatal e pediátrica, além de Unidade de Cuidados Intermediários, leitos de isolamento e espaço do Projeto Mãe Canguru.

A unidade também terá centro cirúrgico, centro obstétrico, banco de leite humano, laboratório, agência transfusional, pronto atendimento obstétrico e pediátrico, além de centro de parto normal com salas integradas.

O Hospital beneficiará pacientes de 17 municípios da região de Carajás e mais cinco da região do Lago de Tucuruí, consolidando Marabá como referência em saúde para o Sudeste paraense.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias

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