Governo do Pará define programação cultural envolvendo os festivais Rock in Rio e The Town

Setembro de 2025. Essa é a data em que Belém vai receber o “Amazônia para Sempre”. O evento, articulado pelo Governo do Pará, terá um show internacional em palco flutuante no Rio Guamá e edital com R$ 2 milhões para iniciativas em defesa da floresta. O evento antecede a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que ocorrerá na capital paraense em novembro.

O “Amazônia Para Sempre” também vai contar com o envolvimento dos festivais de música Rock In Rio e The Town, e apoio da Rede Brasil do Pacto Global. O anúncio oficial foi feito neste sábado (21), em coletiva de imprensa realizada na sede da cidade do Rock In Rio, no Rio de Janeiro, pelo governador Helder Barbalho e pela vice-presidente da Rock World, empresa idealizadora dos dois grandes festivais de música, Roberta Medina, além do vice-presidente Executivo de Assuntos Corporativos e Institucionais da Vale, Alexandre S. D’Ambrosio, e o representante do Pacto Global da ONU, Carlo Pereira, que participou por videoconferência direto de Nova Iorque (EUA).

“Agradeço em nome de todos os paraenses, em nome dos amazônidas, por esse momento de parceria, união de esforços e conexão por uma causa absolutamente extraordinária, que é o meio ambiente. Estou muito feliz porque acho que nós estamos conseguindo conectar estratégias que permitirão com que a Amazônia possa viver um outro momento, e que este movimento possa deixar um legado da Amazônia forte, com a construção de suas novas vocações”, ressaltou Helder Barbalho.

“Que nós possamos fazer a bioeconomia e termos as soluções baseadas na natureza. Avançar com estratégias que possam olhar pelas pessoas que vivem na floresta e, que possam compreender que floresta viva possa valer mais do que floresta morta. Isso é certamente o que nós podemos deixar para as próximas gerações”, completou o governador.

Ele afirmou ainda que acredita na potência da música, do entretenimento e da arte como ferramentas de reflexão e transformação da sociedade. “Que as pessoas possam participar da construção desse momento que nós estamos vivendo. Essa é a COP do Brasil, é a COP da floresta, é a da Amazônia. E é a grande oportunidade que temos de deixar um legado, para que as próximas gerações possam viver de forma harmoniosa, cuidando da floresta, mas lembrando que para cuidar da floresta nós temos que cuidar das pessoas”, reiterou Helder Barbalho.

Emergência climática – Roberta Medina destacou que a organização tem colocado luz sobre temas fundamentais e assuntos importantes, entre eles a emergência climática. “Esse tema é muito importante, e a gente então foca na Amazônia, como esse bioma é tão fundamental, tão importante para a saúde de cada um de nós, para a saúde do Brasil, para a saúde do mundo. E a gente lança então o Projeto Amazônia Live. Eu queria que a gente recordasse um pouquinho o que foi essa primeira etapa de conversa sobre a Amazônia”, declarou.

Roberta Medina disse ainda que “quando criado, o Rock in Rio foi uma iniciativa de um publicitário apaixonado pelo Rio, que queria dar voz à juventude. Tudo o que a gente faz é no sentido de colocar luz em temas importantes. Fazer um mundo melhor está dentro das iniciativas de fazer um festival com o menor impacto ambiental e social possível”.

“Este é um ano fundamental, com a chegada da COP em Belém, é a hora de falarmos de Amazônia de forma ainda mais relevante. Vem aí novo momento histórico. Começa hoje, no Rock in Rio, e vai até o The Town”, informou a vice-presidente da Rock World.

Juntos, The Town e Rock in Rio vão realizar, com patrocínio principal da empresa Vale, o evento Amazônia para Sempre, protagonizado por um grande artista internacional, a ser anunciado em breve. A apresentação ocorrerá em um emblemático palco flutuante, em formato de vitória-régia, no Rio Guamá, com cenografia e iluminação criadas exclusivamente para promover um encontro mágico entre música e natureza.

Espetáculos – De acordo com os organizadores, esse momento épico será transmitido para todo o País, com um conteúdo especial que vai mostrar o espetáculo e a música local. Além do show que será realizado no coração da floresta, a cidade de Belém receberá no mesmo dia um espetáculo aberto, gratuito e com artistas regionais e nacionais, cujos nomes serão divulgados em breve, junto com o local que será realizado.

“Temos o compromisso de usar nossos festivais como ferramentas de engajamento ‘por um mundo melhor’. Essas quatro palavras resumem nossos propósito, valores, missão e cultura. Não há cenário de mundo melhor sem uma Amazônia preservada, na qual as pessoas e a natureza sejam valorizadas. Amazônia para Sempre tem objetivo de dar visibilidade e contribuir para a proteção do clima e da biodiversidade do planeta. Vamos usar o poder de mobilização de Rock in Rio e The Town para atrair os olhares para esta causa tão importante”, afirmou Roberta Medina.

O “Amazônia para Sempre” une o The Town e o Rock in Rio, com patrocínio principal da Vale e apoio da Rede Brasil do Pacto Global, e do Governo do Pará para convocar todos para as urgências socioambientais e a importância de se manter a maior floresta tropical do mundo preservada.

O objetivo segue a mesma linha da COP 30, de unir as pessoas em torno de uma agenda global única, em prol de um mundo mais sustentável. A iniciativa reforça a importância da atuação efetiva nos desafios das mudanças climáticas, que envolvem aquecimento global, eventos climáticos extremos, transição energética, mercado de carbono e ameaças à biodiversidade e à vida humana.

