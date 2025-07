Governo do Pará entrega obras de macrodrenagem nos canais da Vileta e Leal Martins em Belém

O Governo do Pará entregou, nesta quarta-feira (16), as obras de macrodrenagem dos canais da Vileta e Leal Martins, no bairro do Marco, em Belém. A iniciativa beneficia mais de 300 mil pessoas que vivem na região da Bacia do Tucunduba e integra os investimentos voltados à preparação da cidade para sediar a COP 30, em novembro deste ano.

Na Vileta, foram realizados serviços como a retificação de mais de 400 metros do canal, implantação de novas redes de água, esgoto e drenagem pluvial, além da construção de uma ponte, quatro passarelas e pavimentação. Quintais da área também foram aterrados.

Já na Leal Martins, 143 metros de canal foram reconstruídos, com asfaltamento de ruas adjacentes, novas redes de infraestrutura básica, uma ponte e uma passarela, além de urbanização e aterramento de quintais no entorno.

Essas entregas fazem parte de um conjunto maior de intervenções no bairro do Marco, que inclui também os canais União (em obras) e Timbó (entregue em janeiro). O projeto é financiado pelo Governo do Estado em parceria com o Governo Federal, por meio do BNDES.

Desde 2019, o Estado já requalificou 17 canais em Belém, sendo 13 considerados legados da COP 30. As obras fazem parte do maior programa de macrodrenagem da história da capital paraense, com foco na prevenção de alagamentos e na melhoria da qualidade de vida de mais de 500 mil moradores. Entre os canais já entregues estão os da Rua dos Mundurucus, Travessa Timbó, Igarapé Tucunduba, Avenida Cipriano Santos e a primeira etapa da Avenida Gentil Bittencourt.

Imagem: Agência Pará