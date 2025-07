Israel opera bombardeios contra Damasco, capital da Síria, nesta quarta-feira

O Exército de Israel afirmou nesta quarta-feira, 16, que atacou a entrada do quartel-general militar do regime da Síria na região de Damasco. “Seguindo as diretrizes da cúpula política, as tropas estão atacando a área e se mantêm preparadas. As tropas acompanham de perto os acontecimentos e as ações do regime contra a população civil drusa no sul da Síria”, diz o breve comunicado militar israelense.

O ataque desta quarta ocorreu depois que o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ameaçou horas antes manter os bombardeios contra a Síria se as novas autoridades não abandonarem a região de Al Sueida, de população majoritariamente drusa, no sul do país. Nesta terça (15), Israel lançou vários ataques contra as tropas sírias destacadas na cidade.

Ainda nesta terça, segundo um comunicado do Exército israelense, dezenas de drusos da região de Majdal Shams, nas Colinas de Golã ocupadas, cruzaram para a Síria com o objetivo de ajudar sua comunidade. Pouco depois, foram repatriados pelas tropas israelenses.

Segundo informou nesta quarta o jornal The Times of Israel, líderes drusos radicados em Israel convocaram uma greve e pediram aos membros da comunidade que se unissem em solidariedade pelos que morreram em confrontos na cidade de Al Sueida. Cerca de 24 mil drusos (uma minoria árabe) vivem em Israel, e estima-se que entre 40% e 50% possuam passaporte israelense.

