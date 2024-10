Governo do Pará instala Centro de Operações de Controle em Saúde

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), ativou nesta quinta-feira (10) o Centro Integrado de Operações de Controle em Saúde (CIOCS) para o Círio de Nazaré 2024, marcando o início das operações de monitoramento em saúde voltadas ao maior evento religioso do Estado. A estrutura, desenvolvida para eventos de grande porte, como o Círio, será crucial para o gerenciamento de informações em tempo real e coordenação das respostas da área de saúde pública durante os dias de celebração.

A secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Gadelha Vaz, destacou a importância da integração entre os órgãos de saúde. “Com o Círio de Nazaré sendo um dos maiores eventos religiosos do mundo não podemos subestimar o impacto que ele tem na saúde pública. O CIOCS vai garantir que estejamos preparados para qualquer emergência que surja, além de nos proporcionar a oportunidade de testar e aprimorar nossas capacidades para futuros desafios. Estamos trabalhando em conjunto com o Ministério da Saúde e outras entidades para garantir que o cuidado com a saúde durante o Círio seja coordenado e eficiente”, disse a titular da Sespa.

Na estrutura física do CIOCS atuará uma equipe especializada, composta por profissionais treinados para atuar em emergências, análise de dados e gestão de crises. A operação, que prossegue até a próxima segunda-feira (14), é integrada por diversos setores, incluindo Sespa, Sesma (Secretaria Municipal de Saúde de Belém), Cruz Vermelha Brasileira e Corpo de Bombeiros Militar, além de outros parceiros.

Liliane Ferraz, diretora de Vigilância em Saúde do Pará, informou que “estamos monitorando o estado de saúde da população por meio do CIOCS, simulando o uso dessa estrutura para a COP 30 (conferência mundial sobre mudanças climáticas). A integração entre equipes do Ministério da Saúde, do Município e do Estado é fundamental para buscarmos informações e respostas ágeis. Criamos um sistema para monitorar as entradas nos pontos de atendimento e hospitais, permitindo uma avaliação em tempo real”.

Resposta célere – O CIOCS, instalado na sede da Sespa, será o centro de controle de todas as informações de saúde durante o evento religioso, com o objetivo de garantir resposta imediata a emergências, coordenação de ações estratégicas e análise detalhada de dados, em colaboração com o Ministério da Saúde e diversos órgãos parceiros. A estrutura conta com uma sala de monitoramento equipada com tecnologia de ponta, uma sala de reuniões para articulação de estratégias e um espaço de descanso para a equipe.

Segundo Daniel Coradi, coordenador-geral do Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), do Ministério da Saúde, o CIOCS tem um papel fundamental não só para o Círio, mas para eventos futuros de grande porte. “O que vivenciarmos e aprendermos aqui no Círio será um aprendizado valioso. O Ministério da Saúde está aqui para apoiar tecnicamente o Estado, com base em nossa experiência em grandes eventos de massa. Além disso, é uma oportunidade para o treinamento dos nossos técnicos, preparando-os para a COP 30”, ressaltou.

Nas duas principais procissões, Trasladação (no sábado à noite) e Círio (na manhã de domingo), que percorrem 3,6 km cada, o CIOCS acompanhará em tempo real o deslocamento de fiéis, fazendo o monitoramento nos 32 postos de atendimento médico montados ao longo do trajeto. Os postos contam com equipes multidisciplinares e ambulâncias posicionadas em pontos estratégicos para garantir uma rápida resposta a qualquer eventualidade.

Com o CIOCS, o governo do Estado pretende assegurar a vigilância integrada, monitorando emergências em saúde e promovendo a prevenção de agravos.

Texto: Bianca Botelho – Ascom/Sespa

Fonte: Agencia Pará/ Foto: José Pantoja/Ascom Sespa