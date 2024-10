Entenda agora a diferença entre furacão, ciclone e tornado

O furacão Milton deixou um rastro de destruição na Flórida, Estados Unidos, causando pelo menos dez mortes contabilizadas até o momento. Três milhões de pessoas ficaram sem luz.

Existe uma diferença entre furacão, ciclone e tornado. Eles são fenômenos meteorológicos distintos e com características divergentes.

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, a NOAA, dos Estados Unidos, fez definições de cada fenômeno. O tornado é uma violenta coluna de ar rotativa, conectada a uma nuvem cumulonimbus. Ele tem formato de funil, e, ao alcançar o solo, pode ser o mais destrutivo de todos.

Já o ciclone se caracteriza por ser uma área de menor pressão atmosférica (em relação ao ambiente do seu entorno), em que os ventos giram ao redor do centro no sentido anti-horário no hemisfério Norte, e no sentido horário no Sul.

O furacão por sua vez é igual a um tufão, mas originado no Atlântico e Pacífico Leste. Assim como o tufão, também possui ventos de 120 quilômetros por hora ou mais.

Já o tufão é um tipo de ciclone tropical com ventos de 120 quilômetros por hora ou mais. A única diferença dele em relação ao furacão é o local onde se origina, no Oceano Pacífico Ocidental.

A tromba marinha tem características semelhantes às do tornado, só que ocorre sobre a água. É bastante comum em águas tropicais ou subtropicais e, geralmente, desaparece quando toca o solo.

O ciclone tropical leva esse nome por se originar sobre águas tropicais. A energia vem da evaporação do mar e ele ocorre devido à condensação de nuvens. Ciclones tropicais têm seus ventos mais fortes próximo a superfície e podem durar dias. As informações são do Estadão e do G1.

Fonte: Pleno news/Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH