Pará lança a primeira Colônia de Férias pública do Brasil; veja como participar

A partir do dia 28 de junho, o Governo do Pará dá início à primeira Colônia de Férias pública do Brasil, no Parque da Cidade, em Belém. Com uma programação totalmente gratuita, o espaço vai oferecer atividades culturais, esportivas e serviços sociais para pessoas de todas as idades.

A ação é coordenada pela Secretaria de Esporte e Lazer (Seel) e conta com dez modalidades esportivas, com turmas para crianças, adolescentes e idosos. Crianças de 4 a 16 anos e pessoas com mais de 60 anos terão programações específicas, com acompanhamento profissional.

“O objetivo é garantir que a população aproveite a estrutura do parque, que será um dos legados da COP30 para Belém”, afirmou o governador Helder Barbalho. Antes mesmo da entrega oficial à ONU, marcada para 1º de agosto, os visitantes poderão desfrutar de toda a estrutura do local.

Além dos esportes, a Secretaria de Cultura (Secult) preparou uma agenda cheia de cultura: espetáculos, shows, contação de histórias, batalhas de hip hop, rodas de capoeira, palhaçaria e muito mais.

A expectativa já é grande entre as famílias. Andreia Nóbrega, avó da ginasta Ana Clara, de 10 anos, celebrou a iniciativa. “Ela adora esporte e vai aproveitar bastante. Ficar parada nas férias não faz bem para uma criança tão ativa. O espaço está lindo, organizado e com estrutura para toda a família”, comentou.

Como participar

Inscrições gratuitas

Podem ser feitas presencialmente na administração do Parque da Cidade ou online, por meio de formulário (link disponível nos canais oficiais).

A programação acontece de segunda a sexta, das 8h às 22h.

Aos fins de semana, o acesso é livre, sem necessidade de inscrição.

Imagem: Agência Pará