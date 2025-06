Pregadores consagrados estarão novamente no Cerco de Jericó

Ironi Spuldaro e Roberto Tannus participarão pela segunda vez do evento, com orações na Basílica Santuário.

Inicia no domingo, 22 de junho, e vai até o dia 28 de junho, em Belém, o Cerco de Jericó do Círio de Nazaré 2025. A missa de abertura será ao meio-dia, na Capela Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré, ao lado da Basílica Santuário, presidida pelo Arcebispo Coadjutor da Arquidiocese de Belém, Dom Julio Akamine. Durante sete dias as orações estarão voltadas para a Igreja, pelo Círio 2025, pelas famílias e intenções pessoais.

Este ano, pela segunda vez, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) traz dois grandes pregadores nacionais para participarem das orações. Nos dias 24 e 25 a pregação é com Roberto Tannus, após a missa das 18h, na Basílica Santuário. E nos dias 67 e 27 de junho, a pregação será com Ironi Spuldaro, também na Basílica.

Ironi exerce o ministério de pregação em todo o Brasil e em outros países, como Argentina, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos, Itália, Coréia do Sul, Inglaterra e Suiça. Fundador da Missão Há Poder de Deus, escritor e apresentador do Programa Há Poder de Deus. Roberto Tannus é um líder espiritual inspirador que encontrou seu chamado na Renovação Carismática Católica (RCC), em 1978. Ele ministra cursos e encontros em diversos cantos do mundo, incluindo América do Sul, Europa, Ásia e os Estados Unidos. Suas áreas de expertise incluem cura e libertação, cura interior, intercessão, família, espiritualidade e apologética.

A partir das 13h do dia 22, a cada três horas haverá a recitação do Santo Rosário diante do Santíssimo. “O Cerco de Jericó é mais do que uma tradição: é um verdadeiro ato de fé, perseverança e esperança. Assim como as muralhas de Jericó ruíram diante do povo de Deus, cremos que, através da oração incessante, do louvor e da adoração, também caem as muralhas que nos impedem de viver plenamente a vontade divina. Convidamos todos a se unirem nesse tempo de oração, confiantes de que Deus age poderosamente quando o buscamos de coração sincero. Que este Cerco de Jericó seja um tempo de milagres, conversão e renovação para todos nós”, diz Jorge Xerfan, diretor de evangelização.

Várias comunidades foram convidadas pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) para participarem deste momento e conduzirem a oração do Santo Rosário a cada três horas do dia. No último dia do Cerco, após a Missa de encerramento, às 12h, na Basílica Santuário, o padre responsável pela celebração faz a incineração dos pedidos, que é a queima dos papéis, um ato para simbolizar o acolhimento de Deus às intenções apresentadas.

Sobre o Cerco

O Cerco de Jericó é uma prática de oração intensa e contínua, realizada por católicos, que consiste em sete dias e sete noites de orações ininterruptas, com a presença do Santíssimo Sacramento exposto. Inspirado no relato bíblico do livro de Josué (capítulo 6), quando o povo de Israel, sob a liderança de Josué, rodeou as muralhas da cidade de Jericó durante sete dias até que elas caíssem, o Cerco de Jericó simboliza a luta espiritual para derrubar as “muralhas” que dificultam a vida das pessoas — como problemas pessoais, familiares, profissionais ou espirituais.

Durante o Cerco de Jericó, são realizadas Missas, adoração ao Santíssimo, recitação do Terço, cânticos e diversas orações, com o objetivo de pedir graças, curas, libertações e fortalecimento da fé. É uma expressão de confiança na intervenção divina, marcada pela perseverança e entrega total a Deus.

Hoje, o Cerco de Jericó é promovido por muitas paróquias e comunidades católicas em várias partes do mundo, sendo considerado um momento especial de renovação espiritual e comunhão.

Serviço:

Cerco de Jericó em intenção pelo Círio 2025

Início: 22/06, às 12h, na Capela Bom Pastor

Término: 28/06, às 12h, Na Basílica Santuário

Pregação de Roberto Tannus: dias 24 e 25 de junho, após a missa das 18h, na Basílica Santuário

Pregação de Ironi Spuldaro: dias 26 e 27 de junho, após a missa das 18h, na Basílica Santuário

O Círio 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinadores master Banpará, Instituto Cultural Vale e Hydro. Como patrocinadores Alubar, CN Produções, Belágua, Cresol, Econômico Comércio de Alimentos, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Guamá Resíduos, Hospital Porto Dias, ITA Center Park, Magazine Luiza, Pag Bank, Sebrae, Rodrigues Colchões e Tramontina. Como apoiadores master Alucar, Artemyn, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, Energéticos Bally e Jefferson. E mais 93 apoiadores.

Imagem: Divulgação