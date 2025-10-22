quarta-feira, outubro 22, 2025
Governo entrega novas salas e equipamentos ao atendimento oncológico infantil com investimento de R$ 57 milhões

O governo do Pará anunciou a entrega de uma série de melhorias estruturais ao Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (HOIOL), em Belém, voltadas ao tratamento pediátrico de câncer. O projeto denominado “Oncologia Pediátrica Nacional  HOIOL”  envolveu um investimento de R$ 57 milhões em infraestrutura, equipamentos e mobiliário especializado.

Foram instalados ao todo 162 recursos hospitalares, que incluem novos equipamentos, instrumentos cirúrgicos e mobiliário para setores estratégicos, como o centro cirúrgico, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a agência transfusional da unidade.

Além da entrega dos recursos tecnológicos, as obras de adequação dos espaços físicos foram realizadas em parceria entre o governo estadual (por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA)) e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no âmbito da iniciativa do programa humanitário “Mãos Que Ajudam”.

A secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Gadelha Vaz, destacou que “essa parceria representa um avanço significativo para a rede estadual de saúde, especialmente no cuidado oncológico infantojuvenil. Com esses novos equipamentos, fortalecemos a capacidade de diagnóstico e tratamento no HOIOL, garantindo mais agilidade e qualidade na assistência prestada às crianças e adolescentes da Amazônia.”

Como unidade de alta complexidade em oncologia (UNACON), o HOIOL, sob gestão do Instituto Diretrizes em contrato com a SESPA, passa a contar com melhor condição para atender casos que envolvem cuidados intensivos, cirurgias complexas e terapias especializadas, reduzindo a necessidade de deslocamentos para outras regiões ou estados.

A melhora da infraestrutura física e tecnológica permitirá um atendimento mais ágil e eficiente para crianças e adolescentes com câncer, condições que antes exigiam custosos deslocamentos e internações prolongadas.

Os novos instrumentos e espaços adequados contribuem para um ambiente mais humanizado e apropriado à complexidade da oncologia pediátrica.

A iniciativa reforça o compromisso de ampliar o acesso à saúde de média e alta complexidade no Pará, reduzindo desigualdades e fortalecendo o SUS na região norte.

Apesar dos avanços, especialistas lembram que equipamentos e estrutura são apenas parte da equação: a formação de equipes especializadas, a manutenção dos equipamentos e a continuidade dos processos clínicos são igualmente essenciais para que as melhorias se traduzam em melhores desfechos para os pacientes.

O governo estadual informa que as melhorias integram um conjunto mais amplo de ações para modernizar os hospitais, policlínicas e centros especializados no Pará.

Imagem: Agência Pará

