Vídeo: A fuga inusitada da dupla que levou R$ 1 milhão em joias de prédio

Mulheres invadem prédio em Recife durante momento de descuido do porteiro

Um furto audacioso em plena luz do dia chocou moradores do bairro do Poço da Panela, na Zona Norte do Recife. Duas mulheres invadiram um edifício residencial no domingo (19), por volta do meio-dia, e conseguiram levar cerca de R$ 1 milhão em joias, além de dinheiro em espécie e uma arma de fogo. O que mais chamou atenção foi o desinteresse da dupla ao final do crime, sendo flagradas deixando o local bebendo cerveja.

Imagens de câmeras de segurança mostram a ousadia da ação. As suspeitas chegaram em um carro branco e, aproveitando a distração do porteiro que atendia a um entregador, conseguiram acesso ao prédio após tocarem o interfone.

As gravações registram a dupla circulando pelo condomínio e, em um momento crucial, entrando no elevador com uma moradora, subindo até o sétimo andar, onde o furto foi consumado.

Na saída, o deboche: as suspeitas reaparecem descendo pelo elevador com latas de cerveja nas mãos e carregando duas bolsas, que supostamente continham o material roubado.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Casa Amarela. Até o momento, as autoras do furto não foram identificadas nem localizadas, e as investigações seguem em andamento.

Crédito: Reprodução

