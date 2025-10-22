Unidade do programa Creches Por Todo o Pará chega ao município de Terra Alta e atenderá cerca de 200 crianças

O município de Terra Alta, no nordeste paraense, foi contemplado com uma nova unidade do programa “Creches Por Todo o Pará”. A construção, que está em fase de conclusão, será instalada no bairro Vila Getúlio Vargas e contará com capacidade para atender cerca de 200 crianças de zero a cinco anos.

A obra está sendo executada pela Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), com investimento estimado em R$ 3.427.815,85, conforme publicado pela Agência Pará.

Segundo a publicação, a nova unidade contará com estrutura completa voltada para a educação infantil: salas de aula e multiuso, lactário, berçário, sala de amamentação, trocador, quadra poliesportiva, parquinho, jardim, área de banho externa, secretaria, coordenação, sala dos professores, cozinha, despensa e áreas de convivência.

Para mãe e moradora da região, Izalene da Silva Soares, a obra representa um alívio e uma conquista para a comunidade: “Saber que os dois agora vão poder estudar do outro lado da rua deixa meu coração de mãe mais tranquilo. Vai ser bem mais fácil acompanhar…”, afirmou.

A iniciativa integra a meta do governo estadual de ampliar o acesso à educação infantil e reduzir o déficit de vagas em creches por todo o Pará. O programa prevê a construção de 150 unidades em todo o estado, com investimento total superior a R$ 400 milhões.

Com essa nova creche em Terra Alta, as famílias da localidade ganham uma opção próxima e de qualidade para o cuidado das crianças, além de contribuir com o desenvolvimento educacional e social da região uma iniciativa que reforça o compromisso do Estado com a infância e inclusão.

Imagem: Agência Pará