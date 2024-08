‘Pau vai torar em cima de Moraes’, diz Malafaia sobre ato na Paulista

O pastor Silas Malafaia, coordenador da manifestação que promete tomar a Avenida Paulista, em São Paulo, no feriado de 7 de Setembro, às 14h, declarou que “o pau vai torar em cima desse cara”, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ato político pedirá o impeachment do magistrado, alvo de uma série de denúncias veiculadas pelo jornal Folha de S.Paulo, que compromete a lisura de sua atividade judicante e expõe reiterada perseguição aos seus desafetos.

Com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o evento terá discursos duríssimos contra Moraes por parte de diversas vozes da direita e do conservadorismo, tais como os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Gustavo Gayer (PL-GO), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF), além do senador Magno Malta (PL-ES).

Malafaia adiantou que pedirá além do impeachment de Moraes, mas, também, sua prisão.

“Vou pedir o impeachment e cadeia para ele [Alexandre de Moraes]. Vai ser um discurso veemente”, declarou o líder religioso ao jornal Folha de S.Paulo.

Questionado sobre o teor do discurso de Jair Bolsonaro na manifestação, o presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (Advec) disse:

“Não mando no que ele fala. Mas, pelo que conheço, o Bolsonaro não vai entrar em conflito com o Alexandre.

