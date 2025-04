Guardiola diminui título da Copa da Inglatera antes de Forest x City

Equipes se enfrentam neste domingo (27) pela semifinal da competição

Pep Guardiola admitiu que mesmo a conquista da Copa da Inglaterra não será suficiente para resgatar o brilho do Manchester City nesta temporada atípica. A equipe enfrenta o Nottingham Forest neste domingo (27) pela semifinal da competição.

Em entrevista antes da semi, o técnico espanhol reconheceu que o time, que já levantou o troféu sete vezes, precisa de mais do que um título nacional para reafirmar sua supremacia.

“Um troféu sempre é importante, mas não ilude ninguém. Sabemos que esta não foi nossa melhor campanha. O City construiu uma reputação de dominância, e apenas a Copa da Inglaterra não restaura isso. Precisamos de consistência em todos os fronts” afirmou.

Semifinal

O City, que já foi eliminado da Champions League e está atrás na disputa pelo título da Premier League, enfrenta um Forest revigorado sob o comando de Nuno Espírito Santo. Guardiola, no entanto, descartou subestimar o adversário.

“Eles têm um projeto claro, estão na briga pela Champions e vêm de uma vitória importante sobre o Tottenham. Será um teste duro”, avaliou.

Nottingham Forest

O Nottingham Forest disputa neste domingo (27) sua primeira semifinal da Copa da Inglaterra desde 1991. O Forest venceu sua última semifinal há 33 anos, mas não levanta a taça da competição desde 1959. Seu último título relevante foi a Copa da Liga em 1990, no auge da era dourada comandada por Brian Clough.

Apesar disso, o técnico Nuno Espírito Santo vê o confronto com o Manchester City com o mesmo peso de qualquer outra partida da temporada – especialmente com o clube ainda brigando por uma vaga na próxima Champions League.

“Dentro da nossa preparação, este jogo não é diferente de nenhum outro. Mantivemos o ciclo normal de trabalho. Sabemos que será um jogo difícil, mas é uma ocasião especial, e temos que aproveitá-la. A importância é a mesma do jogo anterior e do próximo. A abordagem é exatamente a mesma”, afirmou.

Atualmente em quarto lugar no Campeonato Inglês, um ponto atrás justamente do City, o Forest mira um retorno à Champions após 44 anos. Após duas derrotas seguidas no Campeonato Inglês, a vitória por 2 a 1 sobre o Tottenham na última segunda-feira (21) deu fôlego ao time antes da semifinal.

“Isso ajuda muito. A melhor forma de se preparar é quando você tem um bom desempenho no jogo anterior. E acho que fizemos isso. Os jogadores reagiram bem e estamos confiantes”, completou o técnico.

