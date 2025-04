Líderes na Libertadores, Palmeiras e Bahia se enfrentam pelo Brasileiro

Equipes jogam neste domingo (27) pela sexta rodada da competição

Ana Cristina Schwambachda CNN

Vivendo ótimo momento na Libertadores, Palmeiras e Bahia agora voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo (27) pela sexta rodada da competição no Allianz Parque.

Palmeiras e Bahia chegam para o jogo após resultados importantes na competição continental. Na altitude de La Paz, o Palmeiras venceu o Bolívar por 3 a 2 e manteve os 100% de aproveitamento na competição. A equipe de Abel Ferreira lidera o Grupo G com nove pontos e vai encaminhando uma classificação tranquila.

O Bahia venceu o Atlético Nacional em casa por 1 a 0 e lidera Grupo F da Libertadores, considerado por muitos o “grupo da morte” desta edição. O Tricolor baiano soma sete pontos, com duas vitórias e uma derrota. O Inter vem logo depois, em segundo lugar com cinco pontos.

Mas, virando a chave para o Brasileirão, a situação do Palmeiras é melhor do que a do Bahia. O Alviverde lidera a tabela com 13 pontos e invito até aqui, com quatro vitórias e um empate em cinco jogos. Já o Bahia ocupa a 13ª posição comapenas seis pontos. A equipe de Rogério Ceni tem uma vitória e três empates.

Palmeiras e Bahia se enfrentam neste domingo (27), às 18h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

fotos Letícia Martins/EC Bahiade Cesar Greco/Palmeiras