Helder Barbalho detalha legados da COP30 e projeta Belém como capital da Amazônia

Em entrevista ao jornal O Globo, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), destacou os avanços na preparação da COP30, que será realizada em Belém em novembro deste ano. Segundo ele, o evento consolida o estado como protagonista na agenda global de desenvolvimento sustentável e deixará um legado duradouro para a capital paraense.

“A COP30 é uma chance histórica de posicionar Belém como um destino turístico internacional e reafirmar seu papel como a capital da Amazônia”, afirmou Helder.

Faltando sete meses para a conferência climática, o governador garantiu que as obras estarão prontas a tempo. Entre os projetos em andamento estão o Parque da Cidade, que sediará o evento; o BRT Metropolitano; viadutos e canais com macrodrenagem; novos terminais hidroviários; além da expansão da rede de hotéis e a revitalização do centro histórico.

Um dos principais legados será a primeira grande intervenção sanitária no tradicional Ver-o-Peso, com a implantação de um sistema de saneamento de mais de 4 km, beneficiando diretamente trabalhadores e frequentadores do maior complexo de feira livre da América Latina.

Helder também destacou que a COP30 deve unir o país em torno de uma pauta ambiental conectada às urgências sociais. “O evento é um orgulho nacional e não deve ser capturado por ideologias políticas”, afirmou.

Por: Thays Garcia

Imagem: Brazil Journal