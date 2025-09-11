Navio-Doca Multipropósito ‘Oiapoque’ amplia poder naval brasileiro e será o segundo maior da Esquadra

A Marinha do Brasil (MB) assinou, na quarta-feira (10), o contrato de aquisição do HMS “Bulwark”, da Marinha Real Britânica, classificado como navio doca-multipropósito da Classe “Albion”. A negociação foi formalizada durante a Defence & Security Equipment International United Kingdom (DSEI UK) 2025, um dos principais fóruns globais de defesa, que reúne governos, forças armadas, líderes da indústria e representantes do setor. O acordo decorre do protocolo de intenções firmado em abril deste ano, durante a LAAD Defence & Security 2025, realizada no Rio de Janeiro.

Ao ser incorporado à MB, em 2026, o HMS “Bulwark” passará a se chamar Navio-Doca Multipropósito “Oiapoque”. A nova designação segue a tradição da Força de homenagear marcos geográficos nacionais e destaca a relevância estratégica da região Norte do País. O nome simboliza a presença do Estado brasileiro em áreas de interesse marítimo, refletindo o compromisso da Marinha com a soberania, a integração nacional e o apoio a comunidades isoladas, especialmente em ações cívico-sociais e de Defesa.

A assinatura foi oficializada a bordo do HMS “Mersey”, pelo Diretor-Geral do Material da Marinha, Almirante de Esquadra Edgar Luiz Siqueira Barbosa, e pelo Second Sea Lord da Royal Navy, Vice-Almirante Martin Connell, com a presença do Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen e demais autoridades civis e militares.

O HMS “Bulwark” possui 176 metros de comprimento, deslocamento de 18.500 toneladas e capacidade para até 710 militares. A embarcação mantém velocidade média de 18 nós, o que equivale a aproximadamente 34 quilômetros por hora. Com ampla capacidade de transporte de carga e pessoal, o navio está apto a realizar o envio célere de estruturas para hospitais de campanha, mantimentos, medicamentos e outros itens essenciais diretamente às áreas afetadas por desastres, contribuindo de forma decisiva para a preservação de vidas em situações de emergência humanitária.

Além disso, será empregado na proteção da Amazônia Azul, região estratégica das águas jurisdicionais brasileiras, rica em recursos naturais e minerais. Nesse contexto, o Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, destacou: “A aquisição do HMS ‘Bulwark’ constitui um marco no esforço de recomposição do núcleo do Poder Naval, contribuindo sobremodo para o exercício da soberania em águas sob jurisdição do Estado. A Marinha do Brasil reafirma, assim, seu compromisso com a ampliação da capacidade de presença em áreas de interesse e com a condição de eficiência adequada para atuar em diferentes cenários, seja em operações de defesa ou em apoio à população brasileira em situações de emergência, em especial nas respostas a desastres naturais e missões de assistência humanitária”.

TREINAMENTO E INCORPORAÇÃO À ESQUADRA

A MB possui um Plano de Configuração de Forças (PCF) que prevê prazos para a aquisição de meios navais por construção ou obtenção. A aquisição do HMS “Bulwark” foi impulsionada pela necessidade de ampliar a capacidade da MB, garantindo meios modernos e robustos para operações de projeção de poder, apoio humanitário e Defesa da soberania, garantindo para a Força a plena operacionalidade de um navio multipropósito em curto espaço de tempo.

A embarcação encontra-se em Plymouth, na Inglaterra, passando por um processo completo de revitalização que inclui a modernização dos sistemas de comando e controle, atualização dos equipamentos de comunicações e a revisão completa de seus sistemas de propulsão e geração de energia. O término da revitalização está previsto para 2026. Esses trabalhos estendem a vida útil do navio por, pelo menos, duas décadas garantindo segurança operacional e adequação às demandas atuais da MB.

De acordo com o Diretor-Geral do Material da Marinha, Almirante de Esquadra Edgar, “a relação entre a Marinha do Brasil e a Royal Navy é histórica. O Navio Aeródromo Multipropósito (NAM) Atlântico, principal embarcação da Esquadra Brasileira também foi adquirido da Inglaterra e chegou ao Brasil em 2018. As aquisições do NAM ‘Atlântico’ e do HMS ‘Bulwark’ refletem essa parceria estratégica, que envolve não apenas transferência de meios navais, mas também intercâmbio de conhecimentos, treinamento de tripulações e cooperação em áreas de interesse comum. Essa aproximação fortalece os laços diplomáticos entre os dois países.”

Em setembro, cerca de 48 militares brasileiros seguirão para o Reino Unido para treinamento e reconhecimento do navio. Em novembro, mais 44 militares serão capacitados. Além do treinamento técnico, a tripulação participará de simulações e exercícios conjuntos, com foco na plena operacionalidade do meio. A previsão é que o HMS “Bulwark” seja comissionado e trasladado ao Brasil no próximo ano, quando passará a integrar a Esquadra Brasileira.

Do 4º DN/Fotos: Divulgação