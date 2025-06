Ônibus com estudantes de Ipixuna do Pará colide com carreta na Rodovia PA-125, em Paragominas

Um ônibus que transportava estudantes de Ipixuna do Pará para o Instituto Federal do Pará (IFPA), em Belém, se envolveu em um acidente na manhã desta segunda-feira, 16, na Rodovia PA-125, às proximidades do município de Paragominas, no sudeste do Estado. Segundo as primeiras informações, o acidente teria sido causado por uma manobra arriscada de uma carreta que trafegava à frente do ônibus, provocando a colisão entre os veículos. Vários estudantes ficaram feridos e receberam os primeiros socorros ainda no local. Outros foram transferidos para hospitais de Paragominas.

Em nota, o IFPA informa que não houve mortes e que equipes do Instituto se encontram dando apoio aos feridos e seus familiares.

Imagens registradas por motoristas que passavam pela via mostram os alunos às margens da rodovia, aguardando atendimento. Equipes do Corpo de Bombeiros e ambulâncias foram rapidamente acionadas e prestaram assistência às vítimas.

As autoridades investigam as circunstâncias do acidente para apurar responsabilidades.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais