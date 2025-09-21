Homem elimina ex-esposa com mais de 100 facadas, na Paraíba

Um crime bárbaro chocou o bairro de Valentina, em João Pessoa, capital da Paraíba, este fim de semana. Uma mulher de 26 anos identificada como Micilene Gomes de Souza foi morta com 100 golpes de faca na frente dos filhos, anteontem, sexta-feira, 19. O suspeito de cometer o homicídio é o ex-marido, Lucas Farias dos Santos, de quem a vítima estava separada há um mês.

“Foram contabilizados mais de cem golpes de arma branca, provavelmente uma faca, em todas as regiões. Cabeça, pescoço, costas, tórax, abdomen. A arma do crime não foi localizada. Haviam lesões de defesa nas mãos, então provavelmente ela tentou se defender”, descreveu a perita Thaine Taumaturgo, de acordo com o portal G1.

Segundo informações da Polícia Militar, Micilene e Lucas Farias tinham dois filhos, de 4 e 5 anos. No dia do crime, ele teria ido até a casa da ex-esposa buscar as crianças, mas o ex-casal entrou em uma discussão. Foi quando o homem esfaqueou a ex-companheira brutalmente.

Na sequência, ele teria ligado para a mãe pedindo para que ela o encontrasse no local do crime. A mãe teria aconselhado que ele ficasse no local, esperando os policiais, mas ele fugiu antes das autoridades chegarem. Até o momento, Lucas é considerado foragido.

O caso está sob investigação da Polícia Civil, e o corpo da vítima será analisado pelo Instituto de Polícia Científica (IPC).

