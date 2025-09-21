Mega operação de limpeza e mil trabalhadores chegam ao bairro do Guamá

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), deu continuidade, na manhã de ontem, sábado, 20, à maior operação de zeladoria já realizada na cidade. Pelos próximos 15 dias, a Prefeitura estará presente no bairro do Guamá, o mais populoso da capital paraense, com uma mega ação de zeladoria urbana e mobilizando cerca de mil trabalhadores e mais de 80 máquinas para atender 40 pontos do bairro.

A mega ação de zeladoria da Prefeitura de Belém vai dar um fim aos problemas crônicos de infraestrutura do bairro do Guamá e atender demandas históricas dos moradores.

O prefeito Igor Normando esteve presente na praça Frei Daniel de Samarat, local de lançamento da operação, e destacou o impacto da ação na vida dos moradores:

“Estamos com mais de mil trabalhadores empenhados neste mutirão realizado em parceria com o Governo do Estado. Nossa gestão está focada em levar dignidade e qualidade de vida para as pessoas, resolvendo problemas antigos dos moradores daqui. Também pedimos para que a população dê a destinação correta ao seu lixo e contamos com o apoio dos nossos educadores ambientais para orientá-los”, afirmou.

Bairro mais populoso de Belém é ocupado pela zeladoria

A megaoperação de zeladoria no Guamá é uma parceria entre a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado, unindo os esforços de mais de 600 servidores estaduais e 400 municipais.

Os trabalhos incluem serviços essenciais de zeladoria, como a operação tapa-buraco, recuperação de galerias, limpeza e desobstrução de canais e bueiros, roçagem, varrição e coleta de lixo e entulho. A operação contempla ainda a recuperação de praças, melhoria da iluminação pública, poda e supressão de árvores, bem como ações de educação ambiental.

O bairro do Guamá é o mais populoso da capital paraense e ainda padece com um histórico de problemas de infraestrutura e zeladoria urbana que afetam a rotina de milhares de famílias. A iniciativa da Prefeitura vai reverter essa situação e mostrar que a gestão municipal é capaz de revitalizar áreas estratégicas da cidade.

Fonte e imagens: Agência Belém