domingo, setembro 21, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Mega operação de limpeza e mil trabalhadores chegam ao bairro do Guamá

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), deu continuidade, na manhã de ontem, sábado, 20, à maior operação de zeladoria já realizada na cidade. Pelos próximos 15 dias, a Prefeitura estará presente no bairro do Guamá, o mais populoso da capital paraense, com uma mega ação de zeladoria urbana e mobilizando cerca de mil trabalhadores e mais de 80 máquinas para atender 40 pontos do bairro.

A mega ação de zeladoria da Prefeitura de Belém vai dar um fim aos problemas crônicos de infraestrutura do bairro do Guamá e atender demandas históricas dos moradores.

O prefeito Igor Normando esteve presente na praça Frei Daniel de Samarat, local de lançamento da operação, e destacou o impacto da ação na vida dos moradores:

“Estamos com mais de mil trabalhadores empenhados neste mutirão realizado em parceria com o Governo do Estado. Nossa gestão está focada em levar dignidade e qualidade de vida para as pessoas, resolvendo problemas antigos dos moradores daqui. Também pedimos para que a população dê a destinação correta ao seu lixo e contamos com o apoio dos nossos educadores ambientais para orientá-los”, afirmou.

Bairro mais populoso de Belém é ocupado pela zeladoria

A megaoperação de zeladoria no Guamá é uma parceria entre a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado, unindo os esforços de mais de 600 servidores estaduais e 400 municipais.

Os trabalhos incluem serviços essenciais de zeladoria, como a operação tapa-buraco, recuperação de galerias, limpeza e desobstrução de canais e bueiros, roçagem, varrição e coleta de lixo e entulho. A operação contempla ainda a recuperação de praças, melhoria da iluminação pública, poda e supressão de árvores, bem como ações de educação ambiental.

O bairro do Guamá é o mais populoso da capital paraense e ainda padece com um histórico de problemas de infraestrutura e zeladoria urbana que afetam a rotina de milhares de famílias. A iniciativa da Prefeitura vai reverter essa situação e mostrar que a gestão municipal é capaz de revitalizar áreas estratégicas da cidade.

Fonte e imagens: Agência Belém

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Com debate sobre mudanças climáticas, a 19ª Primavera dos Museus começa nessa terça-feira
Próximo artigo
Homem elimina ex-esposa com mais de 100 facadas, na Paraíba

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,279FansLike
3,605FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315