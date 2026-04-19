Operação Tiradentes intensifica policiamento e amplia divulgação da plataforma “SOS Mulher 190” no Estado

Fiscalização está reforçada em balneários, praias e locais com grande movimentação

Por Jeniffer Terra (PC)

A Polícia Civil do Pará integra a operação “Tiradentes”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), para reforçar o policiamento na Região Metropolitana de Belém e no interior do Estado durante o feriado prolongado. Os policiais que vão atuar durante a operação foram orientados a divulgar o Protocolo “SOS Mulher 190” nos estabelecimentos, balneários e praias.

“Durante a reunião que acontece com os policiais, nós enfatizamos a importância da divulgação do Protocolo SOS Mulher para que todas as cidadãs paraenses saibam que elas serão amparadas pela Polícia Civil e pelo governo do Estado caso necessitem de ajuda em alguma emergência que envolva casos de violência doméstica e de gênero. Esse é um compromisso da segurança pública com a integridade dessas mulheres”, explicou o delegado Hennison Jacob, Diretor de Polícia do Interior (DPI) e coordenador itinerante da operação pela PCPA.

Equipes que compõem a Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) realizaram a divulgação de forma mais específica dando orientações a mulheres e homens de forma preventiva e educativa junto a banhistas e comerciantes também sobre a campanha “Não é Não” e Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam Virtual).

“A equipe da DAV deslocou ao distrito de Outeiro para fazer uma ação focada na proteção de grupos vulneráveis e na conscientização sobre o respeito à dignidade das mulheres. Durante o caminho pela avenida Augusto Montenegro, eles identificaram uma mulher em situação de rua que havia acabado de ser atropelada. Diante da gravidade do fato, os policiais realizaram a parada imediata para garantir a segurança da vítima e da área, efetuando o bloqueio parcial da via. Foi prestado o suporte necessário até a chegada dos Bombeiros e estabilização da vítima para o devido encaminhamento à assistência médica”, contou a delegada Emanuela Amorim, titular da DAV.

Após a intervenção emergencial e liberação do fluxo viário, a equipe prosseguiu para o distrito de Outeiro. No local, foram realizadas abordagens informativas referentes à Campanha “Não é Não”, focadas na prevenção de crimes de importunação sexual e no fortalecimento de uma cultura de respeito e proteção à mulher.

“Também foram afixados cartazes da Deam Virtual, orientando banhistas e comerciantes sobre o registro de ocorrências por meio digital, fortalecendo a rede de proteção e a celeridade dos serviços da Polícia Civil, além de orientar sobre o Protocolo SOS Mulher lançado pelo governo do Estado na semana passada. Além de Outeiro, a equipe da DAV também vai realizar a divulgação das campanhas em Barcarena, Abaetetuba, Marudá, Marapanim e Mosqueiro”, continuou a delegada.

Na Região Metropolitana de Belém, várias delegacias vinculadas à Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) estarão funcionando para atender qualquer tipo de ocorrência.

“As unidades vinculadas à DPM vão funcionar em regime de plantão 24 horas, com objetivo de manter o atendimento à população que vai permanecer na capital e na Região Metropolitana durante o feriado de Tiradentes. O cidadão que precisar de atendimento presencial deve se deslocar às Seccionais Urbanas de São Brás, Sacramenta, Marambaia, Icoaraci e Mosqueiro, além da Delegacia de Cotijuba, todas localizadas em Belém. Já nas cidades que compõem a RMB as Seccionais de Ananindeua, Cidade Nova e Marituba, além da Delegacia de Benevides estarão abertas para registro presencial de ocorrências e procedimentos. As delegacias que operam em regime de expediente regular durante a semana, estarão com efetivo reduzido que estará pronto para direcionar o usuário às unidades mencionadas acima para recebimento de pronto atendimento em caso de qualquer necessidade”, detalhou o delegado Rogério Morais, titular da DPM.

Já na DPI, as Delegacias de Marapanim, Marudá , Abaetetuba, Vila dos Cabanos, Cametá, Soure, Salinas, Bragança e Capanema receberam reforço no policiamento durante a operação que vai se estender até a próxima terça-feira.

“Além destas listadas acima, todas Delegacias e Seccionais que compõem a DPI estarão em pleno funcionamento para garantir o atendimento e a segurança da população paraense”, finalizou o delegado Hennison Jacob.

Equipes da Diretoria de Polícia Administrativa (DPA), da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) foram escaladas para atuar na fiscalização de restaurantes e estabelecimentos comerciais.

Foto ASCOM- PC