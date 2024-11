Hospital detalha atendimento ao apóstolo Rina antes do óbito

De acordo com o Hospital das Clínicas da Unicamp, o apóstolo Rina chegou à unidade em parada cardíaca após sofrer uma fratura na clavícula ao cair de moto. O religioso não resistiu e morreu neste domingo (17).

Ainda segundo o boletim, Rina recebeu massagem de reanimação por 50 minutos antes de ir a óbito.

– O Hospital de Clínicas da Unicamp informa que o pastor Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, da Igreja Bola de Neve, deu entrada na Unidade de Emergência Referência no final da tarde deste domingo (17), vitima de acidente de moto. Paciente chegou grave em parada cardiorrespiratória trazido pelo resgate da concessionária Rota das Bandeiras. Paciente com pneumotórax foi intubado e recebeu massagem de reanimação por 50 minutos, porém, sem resposta e infelizmente foi a óbito – diz a nota do hospital.

O apóstolo não chegou nem mesmo a passar por exames de tomografia.

O fundador da Bola de Neve sofreu um acidente de moto quando retornava para São Paulo pela Rodovia dos Bandeirantes. O acidente aconteceu na região de Campinas (SP) por volta das 18h30.

Rina voltava de um culto em São João da Boa Vista junto com o grupo Pregadores do Asfalto, o motoclube da Bola de Neve, quando perdeu o controle da moto e caiu. O acidente não envolveu nenhum veículo.

O trágico acidente ocorreu no mesmo dia do aniversário da irmã de Rina, a pastora Priscila Seixas, que recebeu a notícia quando estava no culto. Ainda não há informações sobre velório e o sepultamento.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube boladeneveoficial