Se Trump voltou, nós voltaremos também, diz Bolsonaro otimista

Ao desembarcar em Maceió, Alagoas, nesta segunda-feira (18), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teceu comentários sobre a vitória de Donald Trump nas eleições de novembro deste ano, nos Estados Unidos. Confiante, ele falou em seu retorno ao Palácio do Planalto em 2026.

– Acredito no Brasil, no povo e em Deus acima de tudo. Creio que, assim como Trump voltou, nós voltaremos. Até porque a acusação de inelegibilidade não encontra nenhum crime contra mim. Seguirão forçando narrativas e buscando uma maneira de nos tirar de combate. Não vamos desistir do nosso Brasil. Obrigado pelo carinho e sempre estaremos juntos – disse o líder conservador.

Não será fácil reverter a decisão que tornou o presidente de honra do PL inelegível, uma vez que o Judiciário do país, mais precisamente o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dão claros sinais de ativismo judicial para alijar, não somente o líder da direita, mas todos os valores que permeiam o conservadorismo.

Foto: EFE/ Sebastiao Moreira

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/ Sebastiao Moreira