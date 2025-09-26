HRPM celebra 15 anos com mais de 3,8 milhões de atendimentos ao povo do Marajó

O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, comemora 15 anos de existência neste dia 25 de setembro, com números que reforçam sua importância para a saúde pública na região. Desde sua inauguração, em 2010, a unidade já contabilizou mais de 3,8 milhões de atendimentos, beneficiando cerca de 340 mil moradores dos municípios atendidos pelo 8º Centro Regional de Saúde (CRS).

Ao longo desse tempo, o HRPM se firmou como referência em média e alta complexidade no Marajó, consolidando-se como um ponto de apoio indispensável para o Sistema Único de Saúde (SUS) na região. Sua prestação de serviço tem sido reconhecida pela população, que destaca o atendimento humanizado, a qualidade dos procedimentos e o compromisso da equipe de profissionais.

Em comemoração ao jubileu de cristal, foi realizada programação especial com ações educativas e sustentáveis voltadas para pacientes, colaboradores e a comunidade local. Entre as iniciativas estão campanhas de conscientização em setores como hemodiálise, palestras sobre doação de órgãos, atividades musicais para pacientes e distribuição de mudas como símbolo de cuidado com o meio ambiente.

Além disso, o hospital mantém selos de excelência: em 2025, o HRPM preservou sua certificação de Acreditado Pleno (Nível 2) pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), que atesta padrões de segurança, gestão e qualidade assistencial. Também ostenta o Selo Ouro do GHG Protocol, concedido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), por seu controle de emissões de gases de efeito estufa.

A diretoria do hospital ressalta que os 15 anos são também um momento de reforçar compromissos para o futuro: ampliar os investimentos em tecnologia, fortalecer a formação de pessoal local, expandir parcerias com instituições acadêmicas e aprimorar ainda mais a capacidade de atendimento.

Para a população marajoara, o HRPM representa muito mais que uma estrutura hospitalar: é símbolo de saúde, esperança e dignidade, conectando comunidades de difícil acesso ao atendimento médico especializado.

Imagem: Agência Pará