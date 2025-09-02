terça-feira, setembro 2, 2025
SEGURANÇA

Vídeo de incêndio em cabos elétricos com baldes de água gera polêmica


Um vídeo que circula nas redes sociais, mostrando um grupo de pessoas tentando apagar um incêndio em cabos elétricos usando apenas baldes de água, gerou um debate polêmico. A cena, registrada em um local não identificado, chamou a atenção internacional.

A ação, considerada perigosa e ineficaz, levou muitos a questionarem a falta de conhecimento básico sobre os perigos da eletricidade. A gravação, que deveria ser um alerta sobre a segurança, acabou gerando comentários negativos e, de forma controversa, questionamentos sobre o suposto QI médio da população brasileira.

