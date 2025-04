FENCOOP 2025 promove negócios e fortalece o cooperativismo no Pará

Com entrada gratuita, evento será realizado nos dias 24, 25 e 26 de abril, na Estação das Docas, e contará com a participação de 112 cooperativas de todo o estado

Belém (PA) – A Feira de Negócios do Cooperativismo Paraense (FENCOOP) chega à sua quinta edição consolidando-se como uma das principais vitrines de valorização e fomento ao cooperativismo no estado. Promovida pelo Sistema OCB/PA, a feira será realizada nos dias 24, 25 e 26 de abril, das 15h às 22h, na Estação das Docas, com entrada gratuita.

A edição deste ano contará com 52 estandes reunindo 112 cooperativas das mais diversas regiões do Pará, destacando uma ampla diversidade de produtos e serviços. O evento tem como eixo central a conexão entre cultura, economia e sustentabilidade, com atrações que incluem desde chocolates premiados até soluções inovadoras nas áreas de reciclagem, crédito e saúde.

Além da feira de exposição, a FENCOOP 2025 terá uma programação técnica com oficinas sobre políticas públicas para a agricultura familiar, turismo cooperativo e acesso ao Fundo Amazônia. Destaque também para palestras com especialistas, como a de abertura com Alexandre Espíndola , que abordará o tema “A Magia de Encantar Clientes”.

Uma das novidades da edição é a Cozinha Show, espaço gastronômico que reunirá chefs renomados preparando pratos com ingredientes oriundos de cooperativas locais, valorizando a culinária regional e seus sabores únicos.

A feira conta com apoio institucional da ABRASEL, SEBRAE, SEDEME e de cooperativas dos ramos crédito, saúde, transporte, entre outros. O evento também está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e ocorre em um momento estratégico, às vésperas da COP30, em Belém. “A FENCOOP reforça o papel fundamental das cooperativas para a sustentabilidade e o desenvolvimento socioeconômico, mostrando como o modelo cooperativista é competitivo, rentável e diverso”, afirma Ernandes Raiol, presidente do Sistema OCB/PA.

Presença confirmada em todas as edições, a Coofarmi marca novamente participação com a Unipharmi, farmácia da cooperativa que será representada no evento por uma versão móvel. “Mais uma vez marcamos presença na FENCOOP com serviços farmacêuticos de qualidade e uma equipe preparada para orientar o público, além de brindes exclusivos para quem visitar nosso estande”, destaca Roberta Pampolha, presidente da Coofarmi.

Além de fortalecer as cooperativas participantes, a FENCOOP é uma oportunidade para que elas se posicionem no mercado, atraiam parcerias e fechem novos negócios. Para o público visitante, a feira é também uma experiência interativa, que permite conhecer de perto os produtos da agricultura familiar, consumir alimentos e serviços cooperativos e contribuir com o desenvolvimento local sustentável.

A programação completa e mais informações estão disponíveis aqui no site do Sistema OCB/PA.