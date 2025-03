Uepa abre inscrições para Mestrado em Reabilitação e Desempenho Funcional

O curso, ligado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), oferece 31 vagas para início no segundo semestre deste ano.

A Uepa abriu inscrições para o Mestrado em Reabilitação e Desempenho Funcional (PPGREAB), de 6 de março a 7 de abril. O curso, presencial e vinculado ao CCBS, oferece 31 vagas para o segundo semestre.

O programa, recomendado pela Capes, foca em Intervenção e Funcionalidade, com duas linhas de pesquisa: Avaliação e Intervenção Terapêutica nos Sistemas Cardiorrespiratório e Metabólico, e Avaliação e Intervenção Terapêutica nos Sistemas Neuromuscular.

As inscrições são feitas online, no link do edital, durante o período especificado. O processo seletivo terá quatro fases: homologação das inscrições, prova escrita, avaliação de anteprojeto e entrevista, e análise do Currículo Lattes.”

Das vagas oferecidas, três são destinadas a ações afirmativas (pretos, pardos, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência), seis ao PROQTEC, três a docentes da Uepa e quinze à ampla concorrência. Vagas não preenchidas serão transferidas para a ampla concorrência.

O processo seletivo será conduzido por uma Comissão Executiva e avaliado por uma Comissão de Avaliação, ambas compostas por docentes do PPGREAB. Os candidatos devem acompanhar as publicações do processo seletivo e podem encontrar mais informações no site da Uepa.

Foto: Divulgação