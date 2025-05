Inscrições abertas: Workshop de preservação de acervos raros até o dia 11 de maio

O workshop tem como propósito principal aprimorar as práticas de conservação e preservação dos materiais da Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV).

A Fundação Cultural do Pará (FCP) informa que as inscrições para o Workshop de Preservação e Conservação de Acervos Raros estão abertas até o dia 11 de maio. O curso, com duas turmas de 15 vagas cada, será realizado entre os dias 12 e 23 de maio, na sala de restauro situada no 3º andar da sede da FCP. Os interessados podem se inscrever através do formulário online disponível.

Este workshop tem como objetivo primordial contribuir para a conservação e a preservação dos materiais bibliográficos da Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV). A iniciativa oferece a estudantes e à comunidade em geral a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre técnicas cruciais, abrangendo desde a desencadernação e higienização até o restauro propriamente dito.

As turmas do workshop estão programadas em dois turnos distintos: das 8h às 12h e das 14h às 18h. A estrutura do curso compreende dois módulos complementares:

Restauro de Acervos – Periódicos do Século XX: Este módulo proporcionará aos participantes o aprendizado de técnicas específicas para a restauração de periódicos danificados pela ação do tempo e que demandam intervenção imediata.

Acondicionamento de Acervos: Nesta etapa, os alunos explorarão métodos adequados para o acondicionamento de acervos, incluindo a utilização de materiais específicos que garantam o armazenamento seguro dessas obras.

Para efetuar a inscrição, os interessados podem dirigir-se pessoalmente à Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV) ou acessar o link que direciona ao formulário de inscrição online.

Serviço

Período das inscrições: até 11 de maio

Local: presencialmente na BPAV ou online via formulário

Endereço: Av. Gentil Bitencourt, 650

Período do Curso: 12 a 23 de maio

Turma 1: 08h às 12h – Instrutor: Marcos Teixeira de Lima

Turma 2: 14h às 18h – Instrutor: Sandro Palheta

Local do Curso: Biblioteca Arthur Vianna (3º andar – sede da Fundação Cultural do Pará (FCP) – Sala de Restauro)

Vagas: 15 por turno



Foto: Divulgação