Nova Exposição na Casa das Onze Janelas: Arte e Ciências Naturais

“Solos: Territórios Interpenetráveis”: uma imersão nos temas ambientais e na vivência da Amazônia.

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) inaugurou a exposição “Solos: Territórios Interpenetráveis” no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, em Belém (PA). A mostra, que integra o Sistema Estadual de Museus e Memoriais, estará aberta ao público até o dia 20 de setembro de 2025 convidando a uma reflexão crítica sobre os territórios amazônicos a partir da convergência entre arte e ciências naturais.

Sob curadoria coletiva da equipe de educadores museais, a exposição apresenta uma diversidade de obras, incluindo esculturas em argila e ferro, fotografias, vídeos, pinturas, instalações e objetos. Essas peças estabelecem um diálogo com as múltiplas camadas do solo – tanto as físicas quanto as simbólicas. Albacelhe Braga, diretora do espaço, destaca o compromisso do museu em promover discussões ambientais e aproximar a comunidade desses temas, dando continuidade ao sucesso da exposição “Amazônia Presente” em 2023.

A mostra está organizada em três núcleos distintos. O primeiro, intitulado “Corpos Naturais”, aborda as dinâmicas de deslocamentos humanos na região amazônica. A educadora museal Milena Claudino explica que o objetivo é expandir a compreensão do conceito de solo em suas diversas camadas e dimensões.

O segundo núcleo, “Territórios Interpenetráveis”, reúne obras que transcendem fronteiras físicas e simbólicas. Entre os destaques, encontra-se a fotografia “Rodovia Transamazônica”, de Paula Sampaio, e registros fotográficos de cidades como Tucuruí, Marabá e Itaituba, capturados por Miguel Chikaoka.

A experiência expositiva culmina no núcleo “Outros Códigos”, que apresenta obras de arte concebidas a partir de elementos orgânicos e minerais, estabelecendo uma conexão com rochas da coleção do Museu de Gemas do Estado do Pará. Claudino ressalta que essa interação propicia novas perspectivas para a compreensão das relações entre arte e território.

A exposição é acessível a todos, com entrada gratuita e recursos como braille, libras digitais, audiodescrição e réplicas táteis.

SERVIÇO

Exposição: Solos: Territórios Interpenetráveis

Local: Espaço Cultural Casa das Onze Janelas

Endereço: Praça Frei Caetano Brandão, Cidade Velha – Belém (PA)

Visitação:

Terça a quinta-feira – das 9h às 14h

Sexta a domingo e feriados – das 9h às 17h

Entrada gratuita