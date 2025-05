Recitais Gratuitos da Fundação Carlos Gomes em neste mês de Maio

Com entrada franca, os recitais de violão, piano e canto serão apresentados por professores do Instituto Estadual Carlos Gomes.

O projeto Música nos Museus, uma iniciativa da Fundação Carlos Gomes que leva apresentações musicais gratuitas a diversos espaços de Belém, está de volta com uma programação especial para o mês de maio. Serão três recitais imperdíveis, começando com um Duo de Violão na quinta-feira, dia 8, às 16h, no Auditório da Justiça Federal, com entrada franca.

Nesta primeira apresentação, o professor de violão do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG), Maurício Gomes, receberá o convidado José Cláudio. Juntos, os violonistas interpretarão obras de renomados compositores como Francisco Mignone, Pixinguinha e Heitor Villa-Lobos, entre outros. O concerto marcará a estreia do Auditório da Justiça Federal (Rua Domingos Marreiros, 598, Umarizal) como novo parceiro do projeto.

Na semana seguinte, o palco será da Igreja de Santo Alexandre, que receberá o pianista e professor do IECG, Daniel Vieira, para um recital solo às 19h. Segundo o pianista, o repertório será dedicado à obra do compositor mineiro Fructuoso Vianna (1896 – 1976). “O tema desta apresentação será ‘Miniaturas para piano de Fructuoso Vianna – Dansas, Variações e Toadas’, evidenciando a solidez musical de seu estilo, a riqueza na manipulação das sonoridades e o elaborado pianismo de sua obra antropográfica”, antecipa Vieira.

O professor e pianista Daniel Vieira irá apresentar um recital solo na segunda semana de apresentações do Música nos Museus

Encerrando a programação de maio, o professor Daniel Vieira retorna ao Música nos Museus no dia 20, às 19h, também na Igreja de Santo Alexandre, desta vez com o “Duo Norte-Sur”, formado pelo pianista e pelo tenor Tiago Costa. O concerto contará ainda com a participação especial do técnico em música e barítono Ytanaã Figueiredo.

Para este último concerto, Daniel Vieira adianta: “Um dos nossos objetivos é apresentar canções latinas e brasileiras. Para o dia 20, expandiremos esse panorama para oferecer ao público um programa que valorize o ‘Bel Canto’ (belo canto, em italiano)”. O músico interpretará árias da ópera “Elixir de Amor” de Gaetano Donizetti, além de canções de Franz Liszt, Alberto Nepomuceno e Cláudio Santoro.

Emmanuel Penna, coordenador dos grupos artísticos da Fundação Carlos Gomes e do projeto, ressalta a importância do Música nos Museus em proporcionar acesso gratuito à cultura musical em espaços emblemáticos de Belém. “O projeto busca levar ao público apresentações musicais de qualidade, ao mesmo tempo em que divulga o trabalho desenvolvido por professores e alunos nos cursos do IECG ao longo do ano”, afirma o gestor.

O coordenador também destaca o crescimento do projeto em 2025. “Graças a novas parcerias, conseguimos ampliar o número de recitais programados para este ano. A colaboração com diferentes espaços permite que o público aprecie a performance musical de diversas formações de música de câmara, levando a música para além dos muros do IECG”, conclui Penna.

O Música nos Museus é uma iniciativa do Governo do Pará, através da Fundação Carlos Gomes, e conta com a parceria do Sistema Integrado de Museus e Memoriais do Estado (SIMM), da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e da Prefeitura de Belém. O projeto oferece uma variedade de recitais com professores e alunos que integram os grupos artísticos da Fundação Carlos Gomes e projetos de extensão do Instituto Estadual Carlos Gomes.

Programação de maio

08/05/2025 – 16h

Duo de Violões

Maurício Gomes e José Cláudio

Auditório da Justiça Federal

13/05/2025 – 19h

Daniel Veira (piano)

Igreja de Santo Alexandre

20/05/2025 – 19h

Duo Norte- Sur

Daniel Veira (piano) e Tiago Costa (tenor)

Convidado: Ytanaã Figueiredo (barítono)

Igreja de Santo Alexandre