Inscrições para a Prova Nacional ENEM Docente começam em 14 de julho

As inscrições para a Prova Nacional Docente (PND), conhecida como o “Enem dos Professores”, estarão abertas de 14 a 25 de julho. A prova será aplicada no dia 26 de outubro, segundo anúncio do ministro da Educação, Camilo Santana.

O exame é voltado para quem deseja atuar na educação básica de redes públicas e poderá ser usado como critério único ou complementar nos concursos públicos realizados por estados e municípios.

O prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição será de 30 de junho a 4 de julho. O valor da taxa ainda não foi divulgado pelo Inep, que publicará edital específico com todos os detalhes.

A PND não é um concurso público, mas serve como base para os processos seletivos das redes que aderirem ao programa. A adesão dos gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal vai até domingo (15), e os editais próprios precisam ser cadastrados até 25 de junho.

O exame terá a mesma estrutura do Enade das Licenciaturas, avaliando conhecimentos teóricos de formação docente. Podem participar concluintes de licenciatura inscritos no Enade e também qualquer interessado em disputar vagas na carreira de professor.

📅 Cronograma da Prova Nacional Docente 2025:

Adesão das secretarias de Educação: até 15 de junho

Cadastro de editais pelas redes públicas: até 25 de junho

Pedido de isenção: 30 de junho a 4 de julho

Recurso da isenção: 7 a 11 de julho

Resultado dos recursos: 14 de julho

Inscrição dos candidatos: 14 a 25 de julho

Pagamento da taxa: 14 a 31 de julho

Prova: 26 de outubro

Gabarito e padrão de resposta: 11 de novembro

Resultado final: 10 de dezembro

O Ministério da Educação afirma que o objetivo da PND é estimular a realização de concursos e ampliar a presença de professores qualificados nas redes públicas, considerando que muitos municípios realizam seleções apenas a cada sete anos, em média.

Imagem: Agência Pará