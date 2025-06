A Mega-Sena sorteia, neste sábado (15), um prêmio acumulado de R$ 100 milhões no concurso 2.876. As dezenas serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e nas redes sociais das Loterias Caixa.

Quem quiser concorrer tem até as 19h (horário de Brasília) para fazer a aposta, que pode ser registrada nas lotéricas de todo o país ou pelo site e aplicativo da Caixa.