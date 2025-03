Inscrições Reabertas para a Orquestra Sinfônica Carlos Gomes

Inscrições gratuitas para a segunda chamada, via formulário online no site da FCG.

Fundação Carlos Gomes e Instituto Estadual Carlos Gomes reabrem inscrições para novos membros da Orquestra Sinfônica Carlos Gomes. Inscrições gratuitas até 12 de março, via formulário online no site da Fundação. Aberto a alunos do Instituto, alunos externos e músicos profissionais voluntários.

A Orquestra Sinfônica Carlos Gomes abre vagas para violino, viola, violoncelo, contrabaixo, trompa, trompete e trombone. Inscrições online pelo site oficial. O projeto, de caráter pedagógico do Instituto Estadual Carlos Gomes, exige conhecimento específico no instrumento. Ensaios às segundas-feiras, das 14h às 16h, na Sala Ettore Bosio, a partir de 17 de março.

A Orquestra Sinfônica Carlos Gomes (OSCG) é um grupo de extensão que reúne alunos, técnicos, professores e músicos externos, promovendo intercâmbio musical e atendendo às necessidades pedagógicas e artísticas da instituição, além de oferecer à comunidade acesso à produção de ensino, pesquisa e extensão.

Serviço:

2ª Chamada para Inscrições da Orquestra Sinfônica Carlos Gomes

Recebimento das inscrições: até 12/03/2025

Formulário online disponível aqui.

Ensaios: toda segunda-feira, de 14h às 16h, na Sala Ettore Bosio – Instituto Estadual Carlos Gomes

Critério único para a audição: experiência mínima no instrumento

Foto: Divulgação