Aldeia Cabana: preparativos finais para ensaios técnicos e desfiles

O espaço está passando por reformas para garantir circulação, acessibilidade e segurança durante os desfiles das escolas de samba, nos dias 14, 15, 21 e 22 de março.

A Aldeia Cabana, palco tradicional do Carnaval de Belém, será o cenário dos desfiles das escolas de samba: Grupo Especial nos dias 14 e 15 de março, e 2º e 1º grupos nos dias 21 e 22. Antes, nos dias 12 e 13, a renovada Aldeia Cabana recebe os ensaios técnicos das escolas.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), sediada na Aldeia Cabana, coordena o espaço e realiza melhorias na infraestrutura para garantir a segurança e o sucesso dos desfiles das escolas de samba. “Nosso foco é organizar estrategicamente os espaços públicos, coordenando as áreas de circulação, acessibilidade e segurança, para que o evento seja uma grande festa para todos”, afirma Gleisson Oliveira, secretário da Semel.

A Prefeitura de Belém, através da Semel e Seinfra, prepara a Aldeia Cabana para o Carnaval. Com planejamento detalhado e trabalho conjunto entre secretarias, o objetivo é garantir um evento seguro, confortável e que valorize a comunidade. A reforma do espaço, iniciada em janeiro, incluiu melhorias estruturais e pintura, com previsão de conclusão nesta semana. “Vamos garantir uma logística eficiente”, afirma Gleisson Oliveira (Semel). “A Aldeia Cabana precisava dessa revitalização”, destaca Euler Sizo (Seinfra).

Foto: Ascom/Semel