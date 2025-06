Concurso TJ PA tem banca definida e 50 vagas previstas; veja salários e detalhes

O Tribunal de Justiça do Pará (TJ PA) deu mais um passo rumo à realização de um novo concurso público. O órgão oficializou o Cebraspe como banca organizadora, conforme publicação no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (17).

Com a banca definida, o edital deve sair em breve, e a expectativa é alta entre os concurseiros. O certame prevê 50 vagas imediatas para nível superior, além de cadastro de reserva.

O último concurso do TJ PA aconteceu em 2019, também organizado pelo Cebraspe, e ofereceu oportunidades para Auxiliar Judiciário, Analista Judiciário e Oficial de Justiça.

Cargos e vagas

Atualmente, o TJ PA possui 307 cargos vagos, sendo:

143 para Analista Judiciário

36 para Oficial de Justiça

128 para Auxiliar Judiciário

Salários

Os salários iniciais variam de R$ 4.471,54 a R$ 5.668,65, sem contar gratificações e benefícios, que podem elevar bastante a remuneração final.

Linha do tempo até aqui

Junho/2024: Concurso autorizado.

Agosto/2024: Formação da comissão organizadora.

Junho/2025: Cebraspe confirmado como banca.

Fique atento!

O edital deve ser publicado nos próximos meses. Quem deseja concorrer a uma vaga deve acompanhar os canais oficiais do TJ PA e começar a se preparar, já que o Cebraspe tem perfil de prova mais analítico e técnico.

Imagem: Reprodução