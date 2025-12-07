segunda-feira, dezembro 8, 2025
Instituto abre 1.600 vagas em cursos para alunos da rede pública

Inscrições para aulas presenciais em São Paulo e Itapevi vão até 15 de janeiro; formações começam em fevereiro de 2026

Tatiana Cavalcanti, colaboração para a CNN Brasil

O Instituto Eurofarma abriu inscrições para 1.600 vagas gratuitas de iniciação profissional voltadas a jovens de 14 a 21 anos matriculados na rede pública.

Os cursos abordam temas ligados ao primeiro emprego e a áreas em expansão, como rotinas administrativas, recursos humanos, empreendedorismo, gestão de projetos, banco de dados, programação, marketing, comunicação e informática. As inscrições seguem até 15 de janeiro de 2026, pelo site do instituto.

Ex-alunos afirmam que a formação ofereceu a primeira referência de mundo do trabalho.

“Durante o curso, percebi meu esforço sendo valorizado e descobri novas habilidades, o que aumentou minha confiança e me fez enxergar meu próprio potencial. Hoje me sinto mais preparado para buscar novas oportunidades e continuar estudando”, afirma Arthur Domingues, que concluiu o curso de pacote Office.

Maria Clara Nolasco, aluna de marketing, diz ter encontrado um caminho profissional. “Hoje tenho vontade de me aprofundar em comunicação, criação de conteúdo e fotografia, e me imagino atuando em um ambiente criativo no futuro.”

O programa atende jovens desde 2006 e mantém ações voltadas ao desenvolvimento profissional e ao aumento da empregabilidade nas regiões onde atua.

Cursos gratuitos de iniciação profissional – Instituto Eurofarma

  • Público-alvo: jovens de 14 a 21 anos matriculados na rede pública
  • Locais:
    • São Paulo – Jurubatuba (próx. à estação Jurubatuba – CPTM)
    • Itapevi (próx. à estação Itapevi – CPTM)
  • Inscrições: no site da instituição até 15 de janeiro de 2026
  • Início das aulas: fevereiro de 2026

 Freepik

