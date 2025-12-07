Instituto abre 1.600 vagas em cursos para alunos da rede pública

Inscrições para aulas presenciais em São Paulo e Itapevi vão até 15 de janeiro; formações começam em fevereiro de 2026
Tatiana Cavalcanti, colaboração para a CNN Brasil
O Instituto Eurofarma abriu inscrições para 1.600 vagas gratuitas de iniciação profissional voltadas a jovens de 14 a 21 anos matriculados na rede pública.
Os cursos abordam temas ligados ao primeiro emprego e a áreas em expansão, como rotinas administrativas, recursos humanos, empreendedorismo, gestão de projetos, banco de dados, programação, marketing, comunicação e informática. As inscrições seguem até 15 de janeiro de 2026, pelo site do instituto.
Ex-alunos afirmam que a formação ofereceu a primeira referência de mundo do trabalho.
“Durante o curso, percebi meu esforço sendo valorizado e descobri novas habilidades, o que aumentou minha confiança e me fez enxergar meu próprio potencial. Hoje me sinto mais preparado para buscar novas oportunidades e continuar estudando”, afirma Arthur Domingues, que concluiu o curso de pacote Office.
Maria Clara Nolasco, aluna de marketing, diz ter encontrado um caminho profissional. “Hoje tenho vontade de me aprofundar em comunicação, criação de conteúdo e fotografia, e me imagino atuando em um ambiente criativo no futuro.”
O programa atende jovens desde 2006 e mantém ações voltadas ao desenvolvimento profissional e ao aumento da empregabilidade nas regiões onde atua.
Cursos gratuitos de iniciação profissional – Instituto Eurofarma
- Público-alvo: jovens de 14 a 21 anos matriculados na rede pública
- Locais:
• São Paulo – Jurubatuba (próx. à estação Jurubatuba – CPTM)
• Itapevi (próx. à estação Itapevi – CPTM)
- Inscrições: no site da instituição até 15 de janeiro de 2026
- Início das aulas: fevereiro de 2026
