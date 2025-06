Jade Picon exibe abdômen trincado em dia de sol na praia durante o inverno carioca

A influenciadora curtiu o dia de sol jogando futevôlei nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade

Por gshow — Rio de Janeiro

Jade Picon aproveitou o sábado (7) de sol em pleno inverno na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e mostrou que está com tudo em cima! Ela se jogou no futevôlei, sua atividade favorita do momento, e exibiu o corpão sarado.

De biquíni preto e com os cabelos presos em um rabo de cavalo, a ex-BBB e influenciadora digital mostrou desenvoltura com a bola e não se intimidou com a temperatura mais amena. Jade estava sozinha, acompanhada apenas pelos praticantes da modalidade.

Foto: AgNews