Jornalista Melbya Rolim (ESPN) terá carreira digital gerenciada por Mauro Neto

A equipe do experiente jornalista paraense Mauro Neto (Vinícius Lima, Camila Alves e Fernanda Palhheta) vai assumir o gerenciamento de carreira da jornalista esportiva Melbya Rolim, atualmente na ESPN. Com mais de três décadas de atuação no jornalismo e na comunicação pública, Mauro foi editor executivo do Portal DOL, além de ter comandado o conteúdo jornalístico das duas campanhas de Helder Barbalho ao Governo do Pará e da campanha de Igor Normando à Prefeitura de Belém. Inclusive é o atual secretário executivo de Imprensa da Prefeitura de Belém. A movimentação marca a entrada de Mauro em uma nova fase profissional, agora voltada à gestão estratégica de imagem, posicionamento e expansão de carreira de comunicadores.

Melbya Rolim, reconhecida por seu trabalho sólido no jornalismo esportivo, ganhou notoriedade pela cobertura de competições nacionais, sempre com linguagem acessível e forte presença nas transmissões. Paraense, Melbya construiu trajetória que combina credibilidade, carisma e conexão com o público — características que a levaram a se destacar na ESPN. A parceria com Mauro promete fortalecer ainda mais sua presença no mercado e abrir novas frentes profissionais em mídia, conteúdo e projetos especiais.

Por sinal, Melbya, que é da cidade de Moju, será agraciada em janeiro pela Câmara Municipal com o título de Cidadã de Belém.

Imagens: Divulgação