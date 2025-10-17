Vídeo: Rei Charles e Anitta falam sobre a logística complicada de chegar a Belém

Anitta marcou presença no Circular Bioeconomy Alliance, que ocorreu na quinta-feira (16) no Palácio de St. James.

Um encontro inusitado no Palácio de St. James, em Londres, trouxe à tona os desafios logísticos de acesso a Belém do Pará. A cantora e compositora brasileira Anitta esteve reunida com o Rei Charles III na última quinta-feira (16), durante o evento Circular Bioeconomy Alliance, e o tema Belém dominou parte da conversa.

Ao informar o monarca que se encontraria com o Príncipe William nas próximas semanas — primeiro no Prêmio Earthshot 2025, no Rio de Janeiro, e depois na 30ª Conferência das Partes (COP 30), na capital paraense —, o Rei Charles III fez uma observação sincera: “Belém não é fácil de chegar.” Anitta prontamente concordou com a dificuldade de acesso à cidade.

O Rei Charles III, que será representado pelo Príncipe William na COP 30, também destacou um outro problema logístico enfrentado pela cidade: a lotação dos hotéis, mencionando que praticamente não há quartos disponíveis no período do evento.

Foto: Ian Jones/Divulgação

