sexta-feira, outubro 17, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Rei Charles e Anitta falam sobre a logística complicada de chegar a Belém

Anitta marcou presença no Circular Bioeconomy Alliance, que ocorreu na quinta-feira (16) no Palácio de St. James.

Um encontro inusitado no Palácio de St. James, em Londres, trouxe à tona os desafios logísticos de acesso a Belém do Pará. A cantora e compositora brasileira Anitta esteve reunida com o Rei Charles III na última quinta-feira (16), durante o evento Circular Bioeconomy Alliance, e o tema Belém dominou parte da conversa.

Ao informar o monarca que se encontraria com o Príncipe William nas próximas semanas — primeiro no Prêmio Earthshot 2025, no Rio de Janeiro, e depois na 30ª Conferência das Partes (COP 30), na capital paraense —, o Rei Charles III fez uma observação sincera: “Belém não é fácil de chegar.” Anitta prontamente concordou com a dificuldade de acesso à cidade.

O Rei Charles III, que será representado pelo Príncipe William na COP 30, também destacou um outro problema logístico enfrentado pela cidade: a lotação dos hotéis, mencionando que praticamente não há quartos disponíveis no período do evento.

Foto: Ian Jones/Divulgação

Se inscreva no canal:

300x100 Banparacard Consignado
300x100 Banparacard Consignado
Artigo anterior
Junho Chu encanta público paraense no Círio Musical 2025 com show de fé e devoção
Próximo artigo
Júlio Cocielo anuncia fim de casamento com Tata Estaniecki, mas reafirma união pelos filhos

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,237FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
360x360 Banparacard Consignado
360x360 Banparacard Consignado
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315