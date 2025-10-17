sexta-feira, outubro 17, 2025
Junho Chu encanta público paraense no Círio Musical 2025 com show de fé e devoção

O cantor e missionário sul-coreano Junho Chu subiu ao palco da Concha Acústica da Praça Santuário, em Belém, na noite desta sexta-feira (17), para uma apresentação emocionante que marcou sua estreia no tradicional Círio Musical 2025. Com um repertório repleto de canções católicas, o artista cativou o público com sua voz suave e presença carismática.

Conhecido por sucessos como “Oração da Mãe” e “Terra Seca”, Junho Chu compartilhou sua fé e devoção à Nossa Senhora de Nazaré, expressando gratidão por sua participação no evento. Em suas redes sociais, ele comentou sobre a experiência: “Estou muito feliz por estar aqui, celebrando com vocês a fé e a devoção que nos unem”.

A apresentação fez parte da programação do Círio Musical, evento que ocorre durante a quinzena da Festividade de Nossa Senhora de Nazaré, reunindo artistas católicos de todo o país e do mundo. Este ano, o evento conta com atrações como Anjos de Resgate, Eliana Ribeiro, Dunga, Ministério Seráfico, Thiago Brado, Flávio Vitor, Missionário Shalom, Rosa de Saron, Adoração e Vida, Tony Alysson, Adriana Arydes, Padre Cavalcante e o próprio Junho Chu.

O show de Junho Chu foi marcado por momentos de oração, louvor e reflexão, proporcionando aos presentes uma noite de espiritualidade e conexão com a fé. A plateia, composta por fiéis de diversas idades, acompanhou atentamente cada canção, criando uma atmosfera de comunhão e devoção.

O Círio Musical 2025 segue com sua programação até o dia 25 de outubro, oferecendo ao público uma oportunidade única de vivenciar a música como expressão de fé e cultura. Os próximos shows prometem continuar encantando os presentes com apresentações de artistas renomados e novos talentos da música católica.

Imagem: Divulgação

