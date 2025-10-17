Vídeo – Roraima abre as portas neste sábado para grande momento de louvor em seminário com o Pastor Mário de Oliveira, da Igreja Quadrangular

Amanhã sábado, 18, o pastor Mário de Oliveira, presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ), estará em Roraima para participar do Seminário “Santidade, Prosperidade e Pertencimento” — um tempo de comunhão, crescimento espiritual e palavra revelada.

“Que cada encontro seja uma oportunidade de renovarmos nossa fé e reafirmarmos o nosso propósito no Reino”, destaca o líder religioso, que tem participado de diversas ações da igreja em todo o Brasil.

Entre os exemplos dessa jornada de fé e edificação está a Conferência “Santidade, Prosperidade e Pertencimento”, realizada recentemente em Limeira (SP), que reuniu líderes, membros e convidados de várias regiões daquele Estado. O evento fortaleceu os pilares essenciais da fé cristã — santidade, prosperidade e pertencimento ao Corpo de Cristo — e se tornou um marco de comunhão e renovação espiritual.

O ponto alto da conferência foi a ministração do pastor Mário de Oliveira, cuja mensagem trouxe direção profética, encorajamento pastoral e um chamado à igreja brasileira para viver com propósito, integridade e ousadia nos dias atuais. Sua pregação impactou os corações e reacendeu o compromisso com o Reino de Deus, desafiando os participantes a viverem uma fé autêntica, relevante e frutífera.

O encontro também foi marcado por momentos de louvor, oração e testemunhos, em uma atmosfera de unidade, alegria e forte presença do Espírito Santo.

Em Roraima, a expectativa é que o seminário repita o mesmo impacto espiritual, reunindo um grande número de fiéis em busca de renovação da fé, compromisso com o Reino e crescimento na presença de Deus.

Confira a mensagem do Pastor Mário pelo instagram:

Fonte e imagem: Agência Ronabar