Junho Verde com ação de plantio de mudas no bairro da Sacramenta, em Belém

Com ações que vão do plantio de mudas ao diálogo direto com a população, Belém dá a largada à Semana do Meio Ambiente, promovendo, mais que paisagismo, um chamado à consciência ambiental. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), iniciou ontem, segunda-feira, 02, a programação do Junho Verde, levando ação educativa e melhorias urbanas ao bairro da Sacramenta. A iniciativa marca o começo de um mês inteiro dedicado a tornar a cidade mais sustentável, com uma série de ações voltadas à preservação da natureza e ao envolvimento da comunidade.

O Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado na próxima quinta-feira, 05, é o marco central desta semana e convida a população a refletir sobre práticas sustentáveis e o futuro das cidades. Em Belém, as atividades começaram com o plantio de mudas, criação de canteiros ornamentais e ações de educação ambiental no canteiro central da passagem São Benedito, no bairro da Sacramenta, via que dá acesso à avenida Pedro Álvares Cabral.

A proposta é transformar espaços urbanos em áreas mais verdes e agradáveis, ao mesmo tempo em que se promove o cuidado com o meio ambiente e o engajamento da população. O paisagismo no local vai além da estética: reorganiza os elementos naturais, valoriza a biodiversidade local e cria espaços funcionais para convivência.

Já o plantio de mudas contempla espécies nativas e adaptadas ao clima da cidade, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e a redução das ilhas de calor. Enquanto isso, as ações educativas abordam temas como descarte correto de resíduos, preservação dos espaços públicos e o papel de cada cidadão na construção de uma cidade sustentável.

O chefe do plantio do Departamento de Áreas Verdes Públicas da Semma (DAVP), Denis Gomes, destaca a escolha das espécies e o impacto positivo da iniciativa. “O intuito dessa ação é trazer de volta a vida para essa praça e arborizar toda ela. E as mudas que a gente trouxe para cá, de espécie arbórea, foram quatro manguitos, três paus-pretos, quatro manacás-da-serra e uma frutífera, que é o jambu. Já no paisagismo a gente trouxe 50 dracenas vermelhas, 300 dracenas baby, 500 gramas-amendoim e 30 copos-de-leite”, detalhou Gomes.

Este ano, o tema do Junho Verde é “Belém rumo à COP 30: construindo uma cidade sustentável e resiliente”. Com isso, as ações da Semma ganham ainda mais relevância, ao prepararem a capital para sediar, em 2025, a maior conferência climática do mundo.

AÇÃO BUSCA SEMEAR CONSCIÊNCIA

Além de plantar mudas, a proposta da Prefeitura é semear consciências. Quem vive e circula na área elogiou a ação. É o caso da educadora Rosinete Marialva, de 58 anos, moradora da Sacramenta e dona de um pequeno comércio nas proximidades. “Eu estou achando excelente essa iniciativa de arborizar e também essa conversa com a comunidade”, afirmou Rosinete.

A moradora lembrou que para que a ação dê certo é preciso a parceria da população de todos os bairros: “É necessário ter a parceria de todo mundo porque vejo que outras pessoas de outros bairros acabam jogando lixo nessa área, tem que ter essa parceria entre a Prefeitura e a população para a gente ter uma cidade limpa.”

Para quem transita no perímetro, o impacto também foi imediato. A dona de casa Elieide Marciel, 57 anos, aprovou a iniciativa. “Essa é uma ação importante: plantar bastante árvores pela cidade para proteger mais. Nesses últimos anos a poluição vem tomando conta. O bom também é que traz mais benefício para a gente que passa por aqui, com mais ventilação e sombra. E isso dá mais conforto para todos. Espero que essa ação chegue em vários pontos de Belém”, disse.

As atividades do Junho Verde seguirão ao longo do mês com programações descentralizadas por toda a cidade.

Fonte e imagens: Agência Belém