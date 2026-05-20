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Ao vivo | Paysandu x Nacional-AM| Copa Norte| 20.05.26

A emoção do futebol regional promete tomar conta do Estádio Mangueirão nesta quarta-feira (20). Paysandu Sport Club e Nacional Futebol Clube entram em campo às 20h pela Copa Norte 2026, em um confronto que reúne tradição, rivalidade regional e muita expectativa das torcidas.

Paysandu quer fazer valer a força da torcida

Representante do futebol paraense, o Paysandu chega embalado pelo apoio da Fiel Bicolor e pela tradição construída em competições regionais e nacionais. O Papão é um dos clubes mais vitoriosos da região Norte e carrega no currículo títulos históricos, além de campanhas marcantes em torneios como Copa Norte, Copa Verde e Copa do Brasil.

Jogando no Mangueirão, o time paraense aposta na força da torcida para conquistar um resultado importante diante do adversário amazonense.

Nacional-AM aposta na tradição amazonense

Do outro lado, o Nacional-AM entra em campo tentando mostrar a força do futebol do Amazonas. Conhecido como “Leão da Vila Municipal”, o clube é um dos mais tradicionais da região Norte e possui uma história rica em competições regionais.

O Nacional já protagonizou grandes confrontos interestaduais e chega motivado para surpreender fora de casa em mais uma edição da Copa Norte.

Rivalidade regional promete grande espetáculo

O duelo entre paraenses e amazonenses sempre traz clima especial dentro de campo. Com duas torcidas apaixonadas e muita tradição envolvida, a expectativa é de uma partida intensa, equilibrada e cheia de emoção do início ao fim.

A Copa Norte segue fortalecendo o futebol da região e colocando frente a frente clubes históricos do Norte do Brasil.

Os torcedores poderão acompanhar todos os detalhes dessa grande partida com transmissão ao vivo pela:

📻 Metropolitana FM 100.5
📺 TV Marajoara 50.1

A bola vai rolar e você acompanha cada lance com muita emoção, informação e cobertura completa!

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